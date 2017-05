El club no descarta fichar pero lo ve muy complicado

El Algeciras Club de Fútbol no descartó ayer realizar alguna incorporación para la fase de ascenso a Segunda división B aunque lo considera complicado por la situación económica de la entidad. Durante las últimas jornadas, el cuerpo técnico y la dirección deportiva barajó fichar para este periodo al centrocampista Mario Pérez Rojo pero lo descartaron ya que el jugador del CD San Roque no es profesional y, por lo tanto, no puede fichar en este plazo.

Mario tiene sobrada experiencia, es un hombre de la casa, un jugador histórico del club y ha sido fundamental en los últimos ascensos del Algeciras. Al no ser profesional, el reglamento no permite su fichaje para la fase de ascenso.

La dirección deportiva aseguró que la plantilla actual del Algeciras será la que se juegue el ascenso de categoría salvo que llegue algún jugador muy asequible económicamente y que lo haga para aportar y mejorar sin trastocar el grupo y un vestuario cuya unión está siendo fundamental.

En las últimas horas los aficionados del Algeciras barajaron nombres como posibles refuerzos para esta fase de ascenso, entre ellos el del exalbirrojo Santi Luque -ahora en el Melilla-, todos descartados por la entidad.