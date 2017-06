El ciclón Nadal sigue avanzando

El triunfo más largo de Renzo Olivo

Renzo Olivo vivió su gran día como tenista en Francia al ganar su primer partido en un Grand Slam. El argentino protagonizó la gran sorpresa de la jornada al vencer en primera ronda a Jo-Wilfried Tsonga por 7-5, 6-4, 6-7 (6) y 6-4. Una trabajada victoria que se hizo esperar más si cabe de lo que el propio Olivo habría imaginado. El motivo: la falta de luz interrumpió el martes su partido ante Tsonga en la pista central cuando estaba al borde de lograr la clasificación. "No dormí bien. Me fui a la cama a la una de la mañana, pero estaba todavía con la adrenalina del partido y la noche se me hizo dura. No paraba de pensar en el primer punto, todo lo que quería era ganar el primer punto en cuanto se reanudase el partido", contó el argentino, quien celebró su ansiada gesta.