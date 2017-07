El césped de la discordia

El Ayuntamiento de Algeciras, responsable del cuidado del Nuevo Mirador, aseguró ayer que el césped del estadio algecireño "se encuentra en perfecto estado para poder disputar cualquier partido de fútbol". El cambio de escenario del partido amistoso entre el Real Betis y el Besiktas turcos, que iba a jugarse en Algeciras y que finalmente se celebrará en La Línea, provocó ayer reacciones, críticas del PSOE y el enfado de aficionados algeciristas. El concejal de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ros, defendió el trabajo de los empleados municipales y afirmó que no entiende la decisión de Football Impact de no celebrar el encuentro en Algeciras "argumentando los elevados requisitos que pide el Besiktas".

El Real Betis Balompié aseguró ayer en su web oficial que tras realizarse una segunda inspección por los técnicos del césped del club y de Football Impact, "se ha decidido que el encuentro no se podía celebrar en el Nuevo Mirador de Algeciras al no encontrarse el terreno de juego en las condiciones necesarias para un partido de este nivel".

El Consistorio algecireño dio ayer su versión de lo sucedido en las últimas semanas entorno al encuentro Betis-Besiktas, que finalmente se jugará en el Municipal de La Línea el próximo 30 y no en Algeciras como estaba previsto. Explicó el Gobierno algecireño que "tras una primera inspección del terreno de juego por parte del servicio técnico del equipo bético, éste comunicó verbalmente que no existían inconvenientes para su celebración, salvo una serie de recomendaciones que se le hizo al jardinero de cara la mejora del aspecto de terreno de juego".

"En una segundo visita técnica, la empresa organizadora Football Impact emite un informe negativo, lo que conlleva a mantener conversaciones entre el delegado de Deportes, la empresa y los técnicos del Betis, llegando a un acuerdo de establecer una nueva visita técnica. Entonces el Ayuntamiento y la empresa de Recolte llevaron a cabo un refuerzo para que esos posibles indicadores estuvieran en mejor estado y así optar a un informe favorable", continuó la nota del Ayuntamiento.

Ya el pasado 20 de julio, relató el Ayuntamiento, "se procedió de nuevo a una inspección con la presencia incluso de la directiva del Algeciras, quienes constataron esas mejoras y refuerzos realizados, emitiendo definitivamente un informe no favorable argumentando los elevados requisitos que posee el Besiktas, considerado un equipo de nivel superior o de Champions".

El Ayuntamiento dijo no que no entiende la postura "asumida por la empresa Football Impact" de no celebrar el partido en el Nuevo Mirador. "[A Football Impact] se le cede instalaciones deportivas municipales para su pretemporada de invierno y ha organizado partidos de está índole en terrenos y estadios de nivel inferior, al del Nuevo Mirador donde juega un equipo centenario", criticó Ros.

Este diario se puso en contacto ayer con Football Impact, que se negó a dar su versión de lo sucedido. La junta directiva del Algeciras, al cierre de esta edición, no ofreció una opinión sobre la polémica.

Además de las críticas de aficionados, el cambio de escenario del Betis-Besiktas también ha provocado reacciones políticas . El Grupo Municipal Socialista consideró "lamentable" que el estado del césped del estadio provoque la "no celebración de un partido" y "se esfume la posibilidad de contar con parte de una buena taquilla para las mermadas arcas del Algeciras CF, y de gozar de un buen espectáculo futbolístico en la ciudad".

"Vuelve a ocurrir lo que ya impidió que el Nuevo Mirador acogiera un partido de la selección española Sub-21", afirmó el concejal socialista Félix Duque. También recordó "el desencuentro" entre la directiva del Algeciras CF y el Ayuntamiento "que ha visto cómo en pocas semanas tanto el Campus del Atlético de Madrid como este partido amistoso de verano, que en principio iba a celebrarse en nuestra ciudad, se ha terminado trasladando".

"Es obligación del Ayuntamiento apoyar al club dentro de sus competencias, y entre estas se encuentra mantener las instalaciones del Nuevo Mirador en óptimo estado, por lo que el equipo de gobierno no puede eludir su responsabilidad, ya que se ha dejado pasar una muy buena oportunidad para aliviar la situación económica del Algeciras", dice el PSOE local.