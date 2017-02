"Fuera de casa no somos el equipo solvente de comienzos de Liga"

El entrenador del Jumilla, Argimiro Pérez García [Pichi Lucas] admite, justo antes de viajar a La Línea, que su equipo está "teniendo problemas" en los desplazamientos, como lo demuestra el hecho de que no haya sido capaz de vencer en sus siete últimos viajes. "No somos el equipo solvente que fuimos fuera al comienzo de temporada, pero confiamos en cambiar esa dinámica porque en caso contrario no es fácil mantenerse en la zona de privilegio", admite.

Con respecto a su rival de mañana, el técnico jumillano asegura: "Es un muy buen equipo. A mí me encantó cuando vino a nuestro campo, que le empatamos casi al final en una jugada de estrategia, porque nos dio mucho trabajo".

"Cuando te roba el balón te crea muchos problemas, porque tiene muy buenos futbolistas y estamos avisados de que afrontamos un partido muy complicado", agrega el míster de la escuadra murciana, que recuerda que su equipo afronta el duelo con las bajas del exbalono Antonio Bello, de Perona (ex del Tenerife, con el que se enfrentó a la Balona en la fase de ascenso a Segunda de 2012) y Julio de Dios por sanción y casi con total seguridad la de Robles, por lesión.

"Vamos a llegar mermados, pero hemos incorporado jugadores en el mercado de invierno y no soy partidario de ponerle peros a la alineación que jugará en La Línea", recalcó. "Somos los que somos".

En referencia a la racha de cuatro partidos sin vencer en la que está inmerso su equipo, el míster recuerda que los vinícolas se enfrentaron "a rivales muy buenos" que en todos esos duelos "compitieron".

"Esos marcadores reflejan la tremenda igualdad que hay en la categoría, en el que todo el mundo compite", subraya. "De momento estamos contentos del camino que llevamos recorrido"

Pichi Lucas prefiere no fijar los objetivos de su equipo más allá de "ganar cada domingo".

"Sé que suena a tópico, pero no hay más allá que eso, que intentar competir cada jornada. Al final vamos a estar donde nos corresponda", dice.

El leonés Pichi Lucas, que en su etapa de jugador defendió los interses del Celta de Vigo y Compostela entre otros, ha pasado por los banquillos de Cartagena, Oviedo, Ponferradina y por el filial del Celta.