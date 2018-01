Vuestra cara nos suena

El Club Deportivo Badajoz llega el domingo (12:00) al Municipal de La Línea decidido a lograr un triunfo que le permitiría, incluso, adelantar a la Real Balompédica en la clasificación. Los pacenses viajan con dos jugadores que conocen bien el escenario del choque: Rafa Navarro y Álex Rubio. Los dos coincidieron la pasada campaña en el vestuario de la Balona durante la segunda vuelta y ambos aseguran que esperan "con ilusión" el regreso al coliseo balono y se deshacen en elogios, especialmente, para la afición.

Rafa Navarro se incorporó a la Balona en el mercado de invierno y se constituyó en pieza clave para que los albinegros lograsen la salvación. El club le propuso la renovación pero el Mérida, que tenía sus derechos, le exigió que regresara para dejarle marchar a finales de agosto al Marbella. Esta misma semana ha abandonado el conjunto costasoleño para enrolarse en el Badajoz, con el que incluso es posible que debute precisamente en el Municipal de La Línea. De alguna forma, el regreso al punto de partida.

El zaguero sevillano, que sigue disfrutando de la condición de sub-23, que asegura que la experiencia que le ha obligado a cambiar cuatro veces de vestuario en apenas un año le sirve "para aprender", afronta la segunda vuelta con el conjunto pacense de forma muy parecida a la que experimentó hace un año en La Línea: "La idea es evitar que caigamos a los puestos de descenso y disponer de más minutos que en el Marbella", donde prácticamente ha pasado desapercibido. "Pretendo ayudar en todo lo posible al equipo".

"Es verdad que mi experiencia en Marbella ha sido… atípica, pero uno aprende de todas las situaciones que puede vivir en el fútbol, así que es cuestión de quedarse con lo positivo y olvidar lo negativo", abunda el lateral diestro.

Rafa Navarro asegura que le hace "mucha ilusión" que su debut con el Badajoz pueda producirse precisamente en el Municipal: "Vería a excompañeros, al míster… sería bonito".

"Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi paso por La Línea y por la Balona", desliza. "La afición tuvo un comportamiento ejemplar, respaldó bastante al equipo en los momentos delicados y dentro de la caseta nos unimos, así que todos juntos hicimos al final un esfuerzo, completamos un buen final de campaña y logramos la salvación", apunta.

"Si la Liga llega a durar cinco jornadas más, estoy convencido de que nos hubiésemos metido en el play-off", garantiza el zaguero hispalense.

El futbolista sevillano no deja pasar la oportunidad de hacer referencia a la reciente dimisión del ya expresidente Alfredo Gallardo: "Es un hombre que lo ha dado todo por el club, se ha dejado la vida. Está claro que va a ser difícil que nadie logre mejorar su gestión, pero también es verdad que la vida sigue y que llegarán nuevas personas a las que le deseo la mejor suerte posible".

Preguntado por la marcha de los linenses, reflexiona: "Todos los equipos tienen sus altibajos. La Balona tuvo un comienzo muy bueno, pero no era fácil mantenerse en lo más alto. A pesar de todo, creo que tiene una muy buena plantilla y estoy convencido de que acabará entre los diez primeros".

"Hay que tener en cuenta que hay una serie de equipos que han hecho un desembolso muy fuerte y aunque a un partido todos podemos plantar cara, lo normal es que a lo largo de la competición esa diferencia en la inversión se deje sentir", recalca.

Por su parte, Álex Rubio fue uno de los señalados por Julio Cobos tras la recordada derrota en Mérida a falta de seis jornadas y ya no volvería a enfundarse la centenaria guayabera balona. Esta temporada una lesión muscular le impidió arrancar con el Badajoz, fue poco a poco entrando en el equipo y desde la sexta jornada se ha convertido en pieza fundamental, además de poner su firma a cuatro goles.

A la hora de valorar su regreso a La Línea (¿a quién no le haría ilusión volver allí?) el punta recalca una y otra vez que su buen recuerdo de su paso por la Balompédica se circunscribe a la hinchada: "Yo sólo puedo decir cosas buenas de la afición, porque la de La Línea es increíble, me trató fenomenal".

"Yo estaba muy a gusto en La Línea, pero no sé muy bien por qué no me dieron la opción de renovar y nuestros caminos se separaron", recuerda.

"Ahora la verdad es que estoy muy a gusto aquí, la directiva, el entrenador, los compañeros, la afición… me he adaptado muy bien a la ciudad", abunda en lo que no deja de ser una apostilla a su comentario anterior.

Álex Rubio deja claro que si el domingo anotase algún tanto para su equipo en el Municipal no lo festejará: "No podría, sería una falta de respeto a esa afición que tan bien se portó conmigo".