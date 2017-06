La cara B no se amilana

La selección española sub 21 firmó el pleno de triunfos en la fase de grupos del Europeo de Polonia, venciendo, ya clasificada, a Serbia gracias a un gol de Denis Suárez, en un partido en el que Albert Celades no hizo jugar ni un minuto a ninguno de sus titulares con la mente en semifinales. Vencer a Macedonia y Portugal permitió a Celades hacer a todos sus jugadores sentirse partícipes en el camino al título. El sueño de cualquier seleccionador en una fase final de un torneo se cumplió y, con un once nuevo, España cumplió el trámite. Sin alardes ni excesos de confianzas.

Serbia, la selección que dejó a España sin su pase a los Juegos Olímpicos de Río ni participación en el pasado Europeo, decepcionó en Polonia. Llegaba al partido sin ninguna opción y quería limpiar su imagen. Salió con esa intención. Intensa, con potencia física en un inicio que dominó y perdonó. Veljkovic fallaba lo imposible completamente solo en el segundo palo tras un saque de esquina. Remataba arriba con todo para marcar.

España necesitaba un referente sin Marco Asensio en el campo y apareció Denis Suárez. De su visión y los pases en profundidad nacían las mejores acciones ofensivas que no encontraban remate de inicio. Djurdjevic disfrutaba de la segunda, escorado, pero Pau tapaba bien su palo.

Los minutos fueron dando el dominio a España y Serbia juntó líneas, se parapetó y buscó el contragolpe. Los de Celades comenzaron a llegar con una mano a mano perdonado por Soler. El pase fantástico entre líneas de Diego González lo dejó solo ante Manojlovic, que a su rápida salida le sumó una mano salvadora abajo para sacar el disparo.

Denis avisaba con un disparo al lateral de la red de que su momento goleador estaba por llegar y Odriozola pasaba de cometer un grave error en un saque de banda que pudo costar caro a inventar la acción del gol. Tras pared con Williams, puso un pase perfecto para el derechazo de Denis a la red.

En segundos Serbia recibió dos golpes que condicionaron el resto de su partido. Al gol encajado se sumó la expulsión de su nueve, en una acción evitable, con un claro codazo de Djurdjevic, que ya tenía amarilla, a Mikel Merino.

España pudo sentenciar antes del descanso otra vez a través de Soler, pero falló un gol increíble con toda la portería para él. Serbia tiraría de dignidad tras el descanso, pero Pau López tuvo una buena actuación y el marcador se mantuvo con el 0-1 para España. Ahora queda conocer el rival en las semifinales, que, a falta de la definición del Grupo C para conocer su segundo clasificado, sería Eslovaquia.