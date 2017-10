La cara alegre del 1-O

El chiclanero Juanmi Carrión es un chico feliz. Desde el pasado domingo, día en que se produjo su debut en competición oficial, se siente jugador de pleno derecho de la Real Balompédica. El joven lateral zurdo está satisfecho de su primera comparecencia en el Municipal, en la que entiende que fue "de menos a más" y asume que lo difícil no es estrenarse "sino seguir en el equipo".

Para Juanmi Carrión el 1-O fue algo muy diferente que para la mayor parte de los españoles. El sí guardará un buen recuerdo de esa jornada. Un buen número de familiares se desplazó para verle por primera vez en acción con la guayabera albinegra. "Al final me felicitaron. Fue un día muy bonito", recalca.

"Estoy muy contento, salió todo como yo quería", comenta al referirse al partido de su estreno, en el que le correspondió emparejarse con un enemigo con galones, como es el caso del futbolista de El Ejido 2012 Emilio Cubo. "La verdad es que me las vi con un jugador con más experiencia. Al comienzo estaba un poco nervioso, demasiado revolucionado y acusé la falta de ritmo y las ganas de jugar, pero poco a poco me fui centrando y creo que hice un buen partido".

El zaguero agradece que el técnico, Julio Cobos, le comunicase casi con una semana de antelación que confiaba en él para cubrir la vacante del sancionado Luis Madrigal. "Soy sincero, al principio pensé que me iba a perjudicar, pero ahora creo que me vino bien, porque me así fui concienciando durante la semana", explica.

"Tengo que reconocer que viendo cómo estaba el equipo y los números que tenía en defensa pensé que mi oportunidad iba a tardar más, pero seguí trabajando igual, después como consecuencia de la expulsión de Luis Madrigal llegó mi momento y lo intenté aprovechar lo mejor posible", reflexiona en voz alta el futbolista, cedido por el Nástic.

Preguntado sobre si hizo méritos para continuar en el once inicial, responde: "No me mojo, yo creo que sea yo el que lo debe decir. ¿El míster? No me comentó nada, me dio la mano, pero con el gesto de su cara me dijo que estaba satisfecho con mi trabajo".

"Todo el que juega sabe que lo difícil no es jugar un partido, sino quedarse en el equipo, yo voy a seguir trabajando todos los días y el resto ya no depende de mí", se reivindica.

Juanmi Carrión subraya que, con independencia del balance personal, lo más importante del encuentro con El Ejido del pasado domingo fue el resultado y sus consecuencias, ya que su victoria la Balompédica se aupó a la segunda posición. "Estamos muy seguros atrás y eso es mérito de todo el equipo y del míster", desliza. "Estamos encontrando la recompensa al trabajo".