Un candado llamado Montoya

Javi Montoya [Logroño, 16 de abril de 1991] no ha podido entrar con mejor pie en la Real Balompédica Linense. El meta riojano alcanzó el sobresaliente en su debut en competición oficial, el pasado domingo, en Badajoz. La labor del guardavallas fue determinante para que la Balona -que jugó con un hombre menos más de una hora por expulsión de Dennis Nieblas- lograse un punto en el Nuevo Vivero. El meta se confiesa satisfecho, pero apela insistentemente en la necesidad de "seguir trabajando" para "continuar creciendo" y ayudar al equipo "a lograr sus objetivos".

El entrenador albinegro, Julio Cobos, no desveló hasta el mismo domingo a quién entregaría la responsabilidad de defender el marco de la Balompédica en la primera jornada, con todo lo que ello implica. La entidad de los dos guardametas le garantizaba el éxito, fuese cual fuese la decisión. Javi Montoya correspondió a la confianza que el preparador depositó en él con una actuación casi inmaculada, que condujo al equipo a su primer punto.

Estoy satisfecho, pero tengo que seguir trabajando para poder seguir creciendo"

"Desde que llegué en julio he trabajado para ser titular y siempre he pensado que iba a serlo, porque si no lo haces, mal vas", reflexiona el cancerbero. "Pero es cierto que hasta el mismo domingo no lo supe cien por cien, porque el míster no había hablado con nosotros de ese asunto".

"Después es cierto que no fue un mal partido como carta de presentación en un club", admite Javi Montoya. "En cualquier caso yo me esfuerzo cada día para ayudar en todo lo que pueda y es cierto que en este partido tuve trabajo y con suerte las cosas salieron bien", a.

El meta balono admite que al menos en dos ocasiones durante el choque una vez realizada la intervención pensó que el gol había estado especialmente cerca. Una de ellas, al poco de producirse la expulsión de Dennis. La otra, en el último minuto, en la que se hizo con el esférico sobre la misma línea de gol y en la que fue determinante que estaba "muy concentrado, porque si no, entra".

Los elogios recibidos tras esta primera actuación no distraen al guardarredes, que insiste en que no se siente titular. "Yo siempre entreno como si fuese a jugar el próximo partido, pero consciente de que puede no ser así. Tengo las ideas claras y sé que tengo que trabajar mucho para poder jugar. Soy consciente de que si estoy a este nivel estaré ayudando al equipo".

"También sé que en la Balona tengo mucha competencia [en referencia a Jesús Godino] pero entiendo que eso es bueno, porque nos obliga a ambos a estar a tope y a seguir creciendo", recalca.

Una vez pasada página del duelo en tierras extremeñas, la Balona se prepara para recibir a un Betis Deportivo (domingo, 19:00) que llegará al Municipal como líder y que tiene unas connotaciones especiales para el arquero balono, por cuanto defendió los intereses del filial heliopolitano durante dos temporadas.

"Es verdad que es especial para mí y que tengo ganas de enfrentarme a ellos, pero sobre todo pienso en el equipo y no me entra en la cabeza otra cosa que el triunfo", abunda Montoya, que desliza durante la conversación su preocupación por las malas pasadas que le van a hacer pasar a los porteros las peculiares condiciones del balón que se utiliza esta temporada en la categoría y que ya en la primera jornada se dejó sentir en alguno de los partidos.