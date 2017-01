Dos campeones de Europa, frente a frente en La Línea

El Municipal de La Línea acoge hoy (16:00) a dos campeones de Europa. Borussia Dortmund y PSV Eindhoven disputan un amistoso enmarcado dentro del stage de invierno que ambos equipos realizan en estas fechas en la Costa del Sol huyendo del frío de sus países. La Balompédica, organizadora del duelo, ha establecido precios muy populares (5 y 10 euros) para un choque que tiene como atractivo extra la presencia de Gonzalo de Castro, hijo de emigrantes linenses.

El estadio linense, que ha visto pasar por su entrañas a otros conjuntos con la Champions en sus vitrinas, casos de Real Madrid, Barcelona, Celtic de Glasgow, Aston Villa, Liverpool y esta misma semana al Inter de Milán, abre sus puertas a dos equipos con pedigrí en el concierto continental aunque bien es cierto que los holandeses de la Philips no pasan por su mejor momento.

El Philips Sport Vereniging, más coloquialmente conocido como PSV, es el actual campeón de la Eredivisie aunque su concurso en la actual Champions ha sido pésimo. Es cierto que en su grupo figuraban Atlético de Madrid y Bayern de Múnich, pero la derrota ante el modesto Rostov ruso le dejó incluso sin Europa League. No le va mejor en el campeonato doméstico, tercero a tres puntos del Ajax pero a ocho del Feyenoord.

Campeón de la UEFA en 1978 y de Europa en 1988, posee además 23 ligas de Países Bajos, nueve Copa KNVB y diez supercopas (la Johan Cruijff Schaal), por sus filas han pasado jugadores como Ruud Gullit, Ronald Koeman, Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy o Arjen Robben.

Actualmente, la escuadra de Eindhoven -que ya visitó La Línea en 1994 precisamente enfrentándose al Real Madrid en el que fue el primer partido entre dos campeones de Europa en el feudo linense- tiene su mayor reclamo en el banquillo con el ex azulgrana Philip Cocu. En cuanto a jugadores, destacan el mexicano Guardado -ex de Dépor y Valencia-- que está viviendo una segunda juventud y su compatriota Héctor Moreno, ex del Espanyol. Además de los De Jong, Luuk, delantero y capitán, y Siem, formado en la cantera del Ajax y que llegaba a principio de temporada cedido del Newcastle. inglés.

Frente a los tulipanes estará el Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, o simplemente Borussia Dortmund. Mal en la Bundesliga, en la que es sexto a doce puntos del Bayern, es una de las sensaciones en la actual Champions tras relegar al Real Madrid a la segunda posición de su grupo y en cuartos de final se las verá con el Benfica, para tratar de reeditar el título ganado en la 1996/97 a la Juventus de Turín. En sus vitrinas, además, reluce la Recopa de la 65/66 (ante el Liverpool) así como ocho ligas, tres copas y cinco supercopas.

De la mano de Thomas Tuchel, el conjunto del Signa Iduna Park (o Westfalenstadion, que tiene más tronío) mantiene el estilo que tanto éxito le dio la etapa de Jürgen Klopp, es decir, juego al primer toque y salida en velocidad.

En La Línea no estará una de las grandes estrellas del combinado germano, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, concentrado con su selección -entrenada por José Antonio Camacho- para la Copa de África y del que se dice que tiene una mareante oferta para irse a China, pero la atención la centrará quizás el alemán Gonzalo Castro. Nacido en Wuppertal, es hijo de linenses emigrantes pero buena parte de su familia aún reside en la ciudad por lo que para él será muy especial volver a la ciudad en la que veraneaba de pequeño.

Castro compartirá focos con el central español Marc Bartra (Barcelona) y el extremo Mikel Merino (Osasuna), que sólo ha jugado tres partidos este curso -no tiene ficha en Champions- y va a salir cedido seguramente al Colonia, amén de con la otra de las estrellas del equipo, como es el internacional Marco Reus, seguido por los grandes de Europa y que aún no ha sucumbido a los encantos del Bayern.

Los aficionados que vean el partido también podrán ver a miembros de la selección germana como André Schürrle, Sven Bender, el veterano portero Roman Weidenfeller o Mario Göetze, si bien estos últimos días ha estado enfermo. También estará 'expuesto' el joven Julian Weigl, actualidad estos días por destapar su deseo de jugar en el Madrid y por el que también pugnan Barcelona y los dos equipos de Manchester. El polaco Lukasz Piszczek, el joven turco Enre Mor o el japonés Shinji Kawaga son otros de los atractivos del equipo.

Hombres como Sokratis, Neven Subotic, Sebastian Rode, Raphael Guerreiro o el ex madridista Nuri Sahin arrastran molestias físicas y podrían no jugar.

Y la próxima semana más fútbol internacional en el Municipal de La Línea con el duelo, el jueves 12 a las 17:00, entre el Friburgo alemán y el actual líder de la liga belga, el Club Brugge (Brujas), entrenado por el mito belga Michel Preud'homme.