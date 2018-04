El calendario, el aliado secreto

La estadística demuestra que con ese bagaje se han marchado equipos a la Tercera en temporadas precedentes en más de un caso. El triunfo catapultaría a los albinegros a los 47 y no existen precedentes en competiciones de 20 clubes y sin equipos retirados en los que eso haya puesto en entredicho la permanencia. Los 45 del empate -previo paso por la promoción- sí han condenado al descenso, sin ir más lejos, al Linares Deportivo el curso pasado. Pero las matemáticas que se hacen dentro y fuera del vestuario entrañan una trampa: y es que en las cuatro jornadas que restan por disputarse se escenificarán... una decena de duelos entre rivales directos por la salvación. Y una cosa está claro, en esos casos los dos conjuntos no pueden sumar de tres en tres.

Los llamamientos para que la afición acuda al estadio se suceden

Los aficionados más cercanos a la Real Balompédica no cejan en sus llamamientos a los vecinos de La Línea para que el próximo domingo (12:00) aparquen sus quehaceres y acudan al Municipal para ayudar al equipo de Julio Cobos a lograr la victoria que les separa de la salvación matemática. El hecho de que el encuentro vaya a ser ofrecido en directo por Canal Andalucía se convierte en un obstáculo en el intento de reunir al mayor número posible de aficionados y de ahí que la directiva que encabeza el empresario italiano Raffaele Pandalone haya abaratado los precios. Las entradas costarán cinco euros en tribuna y dos en preferencia. A través de las redes sociales y de los grupos de grupos de WhatsApp aparecen mensajes como "piensa que éste es el último partido, es una final" o "seguro que no tienes nada mejor qua hacer que ayudar a tu Balona, así que no puedes faltar".