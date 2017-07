Un buen relevo en el fútbol español

No pudieron lograr el ansiado quinto Europeo sub 21 para España, pero los jugadores que el viernes disputaron y perdieron la final frente Alemania (1-0) apuntan a un esperanzador relevo generacional en el fútbol español.

El prometedor grupo de jugadores ya está en casa, tras aterrizar a primeras horas de la mañana de este sábado en Madrid, con el sabor agridulce de haber realizado un gran campeonato que no pudo culminar ante Alemania. En la Terminal 4 hubo abrazos y buenos deseos entre todos los integrantes de la expedición española. Con la plata europea al cuello, la selección sub 21 se despidió así hasta el próximo mes de agosto, cuando comenzará la preparación para una nueva fase de clasificación. Su próximo encuentro oficial en Estonia el 5 de septiembre. Pero, aun con esa decepción, deja el sabor de una hornada para el futuro.

Una hornada de jugadores muchos de lops cuales afrontarán la fase de clasificación del Campeonato de Europa que Italia organizará en 2019 y que servirá a su vez para otorgar los billetes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es una espina clavada por sacarse y que será el próximo reto para el siguiente relevo generacional, dado que ese torneo es para los nacidos a partir del uno de enero de 1996.

En cualquier caso, ya hay una buena base para la absoluta. Saúl Ñíguez es ya un astro consagrado en el Atlético de Madrid. Y confirmó su ascensión como goleador del torneo con cinco tantos. Y Marco Asensio, la revelación del Real Madrid la pasada temporada. Pero no son los únicos. Marco Asensio es la gran perla del nuevo Madrid del futuro. Tiene 21 años y no empezó contando en el inicio de la pasada campaña para Zinedine Zidane. Las lesiones de otros compañeros le permitieron hacerse con un hueco en el once del francés. Lo conservó gracias a sus goles en momentos y partidos decisivos.

Dani Ceballos, con 20 años, fue considerado el mejor jugador del Europeo de Polonia, y ya se lo disputan Real Madrid y Barcelona. El club blanco avanzó en las negociaciones, pero los azulgrana confían en que la venta de Christian Tello al Betis les facilite las conversaciones con el club andaluz.

Iñaki Williams, a sus 23 años y desde hace dos, es un fijo en la delantera del Athletic de Bilbao. Ernesto Valverde lo subió al primer equipo cuando cumplió la veintena y el pasado marzo firmó ya su partido número cien con la camiseta rojiblanca. Su compañero Kepa logró con tan sólo 22 años convertirse en uno de los dos metas titulares del equipo vasco.

Jesús Vallejo es el más joven de esta selección de promesas: tiene 18 años y fue fichado hace dos por el Real Madrid, que lo cedió al Zaragoza primero y al Eintracht de Fráncfort. La próxima temporada, y tras su gran curso en Alemania, comenzará a competir por un lugar en la zaga blanca. En cambio, Denis Suárez, como Deulofeu, debe abandonar ya la sub 21, pues ambos tienen 23 años. A los dos les llegará una nueva oportunidad en el Barcelona.

El defensa del Barcelona Jeremy Mathieu se entrenará a prueba con el Sporting de Portugal durante sus vacaciones. El club catalán le ha dado permiso al central galo para ejercitarse con el equipo lisboeta. Mathieu (33 años), que no cuenta para Valverde, sufrió varias lesiones musculares en su última temporada y el conjunto luso quiere comprobar su estado de forma antes de ficharlo.

El argentino Willy Caballero, que ha militado las últimas tres temporadas en el Manchester City, jugará esta campaña en el Chelsea. El club londinense no especifica la duración del contrato del guardameta de 35 años. Caballero había quedado libre en el City y refuerza la portería del conjunto de Antonio Conte "después de la salida de Asmir Begovic al Bournemouth", según añadió el Chelsea en su nota.

El futbolista alicantino Kiko Femenía ha dejado el Deportivo Alavés y ha firmado un contrato por el Watford para las próximas cuatro campañas. Femenía ha jugado las dos últimas temporadas en el conjunto vitoriano y tras participar en su ascenso a Primera División fue uno de los hombres más destacados en el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.