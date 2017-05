Un brindis por la Unión

La Unión Deportiva Los Barrios lleva varios días de fiesta más que merecida. Los gualdiverdes disfrutan de la Feria de la Villa después de haber logrado una auténtica proeza. Rafa Escobar y su equipo rubricaron la salvación matemática en Tercera división la pasada jornada en Guadalcacín, un éxito que habían apalabrado el partido anterior en el San Rafael cuando tumbaron al Gerena en el descuento. La Unión pone el broche a una temporada muy difícil pero con final feliz. Lo hace hoy por adelantado en casa ante el Cabecense (19:30). La afición barreña podrá despedir a sus héroes antes de volver a brindar en las casetas.

La Unión afronta esta tarde el último capítulo de una campaña que pasará a la historia del club por haber vivido el peor arranque en la categoría y una segunda vuelta con números de liguilla de ascenso. Cuando Rafa Escobar tomó las riendas del vestuario sabía que no le quedaba otra, que debía obrar casi un milagro para reflotar a un colista que parecía sentenciado. "Esta salvación es lo más complicado que he tenido en mi carrera", reconoce.

Rafa Escobar pone en valor una permanencia que parecía imposible cuando desembarcó

"Cuando llegué me encontré un equipo casi muerto y me costó mucho que resucitase", cuenta. "El grupo estaba muy unido al cuerpo técnico anterior y tuve que implantar mis ideas. No fue fácil, lo pasé muy mal. Había que buscar soluciones de todo tipo para dar un vuelco a la situación", prosigue el cordobés, que admite que tomó "decisiones necesarias que no gustaron" pero que "poco a poco con trabajo salieron los frutos".

Escobar avaló a unos refuerzos que resultaron claves a la postre con el núclero que se quedó. "Sabía que con los fichajes iba sobre seguro, hablé claro con todos ellos y al final logramos dar ese salto competitivo que nos hacía falta, terminamos con un bloque que compite siempre", subraya. Y lo dice con la fuerza que dan 31 puntos en la segunda vuelta, unas cifras propias de un conjunto que lucharía por la liguilla.

Los gualdiverdes, con 44 puntos en el casillero, aspiran a terminar duodécimos tras una racha de seis encuentros sin perder. El técnico, con la única baja del cordobés Salas, repartirá minutos hoy entre unos jóvenes que han llamado la atención, como los casos de Nalys y Fosela, seguidos por grandes clubes.