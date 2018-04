Dos balonos se van de liguilla

Mientras el entorno de la Real Balompédica tiene puestos los cinco sentidos en el duelo que el próximo domingo (12:00) disputan los albinegros en el Municipal de La Línea contra Las Palmas Atlético y en el que está en juego gran parte de sus opciones de asegurar la permanencia en la Segunda división B, dos exbalonos de profesión, pero balonos confesos de sentimiento, el meta Francisco Javier Mateo y el delantero Diego Buitrago, han hecho un paréntesis para irse de celebración. Y no es para menos. El equipo en el que ambos militan, el Villarrobledo, ha certificado la clasificación para la fase de ascenso a la categoría de bronce y pelea por el título de campeón del grupo XVIII de la Tercera división.

Mateo, que se muestra "muy satisfecho" de su estancia en el Villarrobledo, asegura que la plantilla se esfuerza ahora en desbancar de la primera posición a la Balompédica Conquense, que disfruta de una ventaja de un punto a falta de cuatro jornadas. Y es que el título supone no solo una clara ventaja en la pelea por dar el salto de categoría, sino también abre la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa del Rey y ambos saben, porque lo vivieron en el enfrentamiento de la Balona con el Athlétic Club, las satisfacciones que puede dar esa competición.

"El pueblo es entrañable, la afición se porta de maravilla y no nos podemos quejar", desliza el futbolista de Jimena, que también vistió los colores del Algeciras Club de Fútbol.

"No pierdo el contacto con la Balona y siempre estoy pendiente de lo que sucede allí", explica el guardavallas. "Hablo con mucha frecuencia con José Ramón, con Olmo… incluso estuve con ellos cuando bajé a ver a la familia en Semana Santa".

"Vi que hubo un momento en el que estaban cerca de meterse arriba, pero lamentablemente se le escaparon puntos en los tramos finales y eso ha penalizado", recuerda el portero. "Lo que sí tengo claro es que con el asunto de la salvación no van a tener problemas. O bien en el partido del domingo o bien en el siguiente sumarán ya todos los puntos que les hacen falta y la categoría no corre peligro".

Diego Buitrago asegura que su equipo está "en un momento muy bueno de la temporada, luchando por la primera posición" e individualmente recuerda que ha estado un largo periodo en el dique seco, porque sufrió una lesión de ligamento cruzado. "Llevo dos partidos participando y espero ayudar en el play-off".

"Por supuesto que además de estar centrado en mi recuperación siempre he tenido un ratito para ver cómo le iba a la Balona, porque es un club en el que he jugado, una ciudad en la que he vivido y en la que dejé muchos amigos", explica el espigado centrodelantero.

"Yo creo que han hecho las cosas muy bien, pero al final se les ha atragantado un poco, aunque estoy seguro de que lograrán la permanencia muy pronto, porque conozco a mucha de la gente que hay en ese vestuario y sé cómo se implica", concluye.