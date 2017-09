Cada balón, un plebiscito

El defensa de la selección española y del Barcelona Gerard Piqué, rodeado por la polémica durante los últimos dos años en todos los partidos del combinado nacional, vivió cada vez que tocaba el balón en el España-Italia un plebiscito entre aquellos que quisieron animarlo y una minoría que le pitó.

No fue mayoritario, pero parte del público que llenó el Santiago Bernabéu para animar a España decidió silbar contra Piqué cada vez que el central barcelonista recibió el balón. A ellos se opusieron otros tantos que intentaron combatir con aplausos los silbidos e incluso hicieron lo posible para que el estadio coreara el nombre del jugador, convirtiendo en algunos momentos la grada en una suerte de referéndum sobre Piqué.

Cuando se produjeron pitidos en sus dos primeras intervenciones con el balón, un sector de la grada intentó reaccionar en el primer minuto coreándolo, siendo seguido por una gran parte de la grada. No obstante, luego volvieron los pitos cuando el central barcelonista tenía la posesión del esférico. El encuentro pareció un duelo entre los que querían ensalzar al central barcelonista y los que estaban dispuestos a seguir silbando cada uno de sus pasos.

La polémica sobre los silbidos contra Piqué se ha convertido en una constante de las concentraciones de la selección española que cumple ya más de dos años.

A raíz de la celebración del triplete del Barcelona en la temporada 14-15, en la que su frase en referencia a la fiesta madridista con el cantante colombiano Kevin Roldán -el famoso "contigo empezó todo"- recibió los primeros silbidos en el encuentro amistoso España-Costa Rica del 12 de junio de 2015 en León.

La reacción contra el internacional español de algunos aficionados, fruto de un pastiche entre la animadversión Barça-Madrid y la situación política en Cataluña, se volvió a repetir en forma de pitidos en el encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2016 del 5 de septiembre contra Eslovaquia, en el Carlos Tartiere de Oviedo. La música de viento se repitió en Logroño en el España-Luxemburgo (octubre de 2015) y en Alicante en un amistoso contra Inglaterra.

En la Eurocopa de Francia, el central fue fundamental con un gol en el primer partido contra la República Checa, un momento que aprovechó para reafirmar que su compromiso con la selección permanecía intacto pese a todo. No obstante, no se libró de la polémica por una supuesta peineta durante el himno español que no fue tal, según aclaró el jugador.

Cuando el asunto parecía enterrado, apareció otra nueva polémica con Piqué como protagonista, instigada en las redes sociales.

Fue en el partido clasificatorio para el Mundial contra Albania en Shkoder, donde el central español cortó las mangas largas de la camiseta de la selección con la que disputó el encuentro y algunos interpretaron que lo había hecho para quitar la bandera española.

Lo kafkiano de la polémica llevó incluso a que la Federación tuviera que aclarar que la camiseta de manga larga no tenía remates con los colores de la bandera nacional, que Piqué lo hizo "para jugar más cómodo" y que era algo que otros internacionales habían hecho "en multitud de ocasiones".

Fue la gota que colmó el vaso para el central, que anunció tras el encuentro que el Mundial de Rusia 2018 sería su último torneo con la selección. "Está muy meditado, no es un calentón de hoy. Con 31 años tengo más cuerda pero hay que tomar decisiones y a veces no es lo que uno desea". Desde entonces, los encuentros de la selección en casa han mostrado reacciones variadas: aplausos para él en Gijón en el 4-1 contra Israel y división de opiniones en Murcia en el amistoso contra Colombia. Ayer, el público del Bernabéu escenificó esa división de opiniones.