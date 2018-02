Los azulinos, mermados en defensa, llegan con el segundo entrenador al frente

El Xerez Club Deportivo llega hoy al Nuevo Mirador en medio de una caótica situación institucional e inestabilidad deportiva, y después de haber ganado solo un partido de los últimos siete.

Los xerecistas llegan con José María Barragán al frente de la nave tras la dimisión de Vicente Vargas el pasado domingo y al borde de los puestos de descenso después de caer por 0-2 en El Palmar actuando como local ante el Cabecense.

Para este partido, el cuadro xerecista pierde a dos jugadores de la parte de atrás. El capitán Israel, que la pasada semana no jugó, se ha resentido de su lesión y no viaja y Paco Borrego se produjo un esguince de tobillo en Sanlúcar, no ha podido entrenar durante la semana y también se pierde el duelo. Por contra, es alta Ángel que ya cumplió su sanción por acumulación de tarjetas.

El once es una incógnita. En la portería, Zamora está recuperado desde hace varias jornadas y podría recuperar la titularidad en detrimento de Álex García. En el centro de la defensa, sin Paco Borrego, Guerrero puede formar pareja con Ángel, mientras que en los laterales podrían estar Gonzalo en el derecho y Chato en el izquierdo. En el centro del campo, Alberto y Javi Gómez son los candidatos si se tiene en cuenta el terreno de juego, con Javi Falcón en una banda y José Vega por la otra. En punta, hay tres jugadores para dos puestos. Pedro Carrión tiene asegurada la titularidad como referente y escoltándole pueden entrar tanto Guille como Juan Benítez.

"Somos el Xerez Deportivo y vamos a competir en cualquier campo, vamos a salir a ganar", aseguró Barragán en la previa. "El Algeciras tiene una de las tres mejores plantillas del grupo, va a estar en la liguilla cuando acabe la temporada", opinó.