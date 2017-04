El azulino es el segundo peor equipo local del campeonato

El San Fernando Club Deportivo Isleño recibe esta tarde a la Real Balompédica con el denominado síndrome del buen padre por bandera, esto es, que deja en casa todo lo que gana fuera. Y es que los de Bahía Sur sólo han ganado cuatro encuentros ante su público, llegando a estar desde finales de noviembre (1-0 ante el Jumilla) hasta principios de marzo (3-1 sobre el Real Murcia) sin darle a los suyos una alegría como local. No obstante, de los últimos cinco que ha jugado como propietario del terreno de juego ha vencido en dos de ellos -el ya mencionado ante los murcianos y un 1-0 sobre el Sanluqueño-, otros tantos empates, con Granada B (2-2) y Marbella (1-1), y una derrota, frente al Villanovense (0-1) en su última comparecencia ante la hinchada de la Isla.

Tanto azulinos como blanquinegros se juegan mucho ya que el que gane estará matemáticamente salvado e incluso podría evitar la promoción si el Jaén vence al Extemadura.

Ahora bien, el San Fernando podría incluso dormir en la peligrosa 16ª plaza si pierde con la Balona y puntuan Linares y Recre, además de contar un triunfo de los de Almendralejo en el Nuevo La Victoria ya que con los azulgrana tiene el average perdido y aún debe enfrentarse con onubenses y con los de Linarejos con los que también pierden ahora mismo la diferencia de goles general.

El cuadro entrenado por Antonio Ñoño Méndez tiene cuatro bajas para el choque, de las que dos son por sanción federativa, concretamente Francis y Galindo, que fueron titulares en Jumilla pero vieron la quinta amonestación. Y las otras son por lesión, como son los casos de Óscar Oliva, que tiene problemas en el tobillo, y el exblanquinegro Jorge Herrero, que se recupera de su lesión en el cuádriceps.

Méndez, que curiosamente fue compañero de Julio Cobos en la época de ambos como jugadores del Xerez, señalaba en la previa del partido que "es un duelo grande, digno de unos play offs, donde el ambiente tiene que ser grande como el encuentro y nosotros tenemos que estar a la altura del mismo", añadiendo que "si hacemos las cosas como la estamos realizando en los últimos encuentros no creo que se nos resista una victoria que es importante porque es recoger el trabajo de casi toda la temporada. Lo importante de todo esto es que dependemos de nosotros y que tenemos que poner toda la carne en el asador".

El poder dar a conocer el once inicial que salte al terreno de juego del Iberoamericano es una odisea, porque Méndez, como es habitual en él, guarda con recelo los hombres que saldrán de titular. De todas maneras no es descabellado pensar que formará casi con el mismo once que consiguió una gran victoria en Jumilla, siempre dejando fuera a los sancionados. Lo normal es que Dani Martínez, que sorprendentemente no estuvo en el titular el pasado domingo y Zelu, sean los hombres designados para ocupar las plazas vacantes.