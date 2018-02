El árbitro del partido Cortijillos-Alma de África no vio agresión

El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol abrió ayer expediente y dio cinco días de plazo para presentar alegaciones por los incidentes que obligaron a la suspensión del partido entre la AD Los Cortijillos y el Alma de África, disputado el pasado sábado en el Municipal Antonio Gavira, correspondiente a la Segunda Andaluza.

El acta del árbitro sostiene lo siguiente: "Observaciones del partido suspendido: tras el final de la primera parte y una vez llegado a la entrada de los vestuarios, el delegado del CD Alma de África UD me comunica que su jugador nº16 Pedro Semedo ha sufrido un puñetazo en la boca por parte del jugador del club AD Los Cortijillos n°2 Juan Antonio Salas Gaviria y que debido a los sucesos acontecidos no van a continuar el encuentro, no pudiendo ser vista dicha agresión por ninguno de mis compañeros ya que veníamos de camino a los vestuarios mientras nos acompañaba el delegado de campo. A continuación pude comprobar cómo al jugador del CD Alma de África UD n° 16 le sangraba la boca abundantemente y fue retirado en ambulancia, no presentando parte facultativo".

"Por lo expuesto anteriormente me veo obligado a declarar la suspensión del encuentro ante la negativa del delegado del CD Alma de África UD a seguir jugando. Teniendo que realizar el saque de inicio en la segunda parte el CD Alma de África UD y jugando en la mitad de campo más cercana a la entrada de vestuarios y el AD Los Cortijillos en la mitad situada más próxima a la cantina. Siendo el resultado hasta ese momento de 0-0 (Suspendido en el minuto 45)", sostiene.

El Comité de Competición anunció ayer "la apertura del expediente nº 172" y da "traslado y plazo por cinco días a ambos clubes para que realicen las alegaciones que a su derecho estimen oportunas". Los jerezanos denunciaron también en la Policía.