A aprobar matemáticas

La Unión Deportiva Los Barrios respiró la pasada semana con un triunfo épico bajo la lluvia frente al CD Gerena pero matemáticamente no tiene garantizada la permanencia. Con la intención de asegurarse la salvación visita hoy (18:00) al CD Guadalcacín, que ya sabe que sigue en Tercera. El técnico gualdiverde, Rafa Escobar, no podrá contar con el meta Edu Oliva ni con Chupi, ambos por motivos laborales, y finalmente entra el central Salas, que era duda.

La Unión es decimocuarta con 41 puntos, cuatro más que los equipos que ocupan plaza de descenso. Entre los gualdiverdes y el Recre B -que marca la zona de peligro- están Antoniano, Alcalá, y Castilleja. Esos cuatro rivales están con 37 puntos. La victoria le da la salvación matemática a la Unión pero es posible que la consiga incluso sin ella, pero ya dependería de terceros al menos en esta jornada.

Los gualdiverdes, cuatro puntos más que el descenso, enlazan cinco semanas sin caer

El cuadro de Rafa Escobar no hace cábalas y sólo piensa en seguir con su racha tras cinco semanas seguidas sin perder. Está en su mejor momento y quiere hacerlo ver frente a un Guadalcacín que lleva varias semanas salvado y que despide su buena temporada en como local.

La Unión tuvo ayer la última sesión. El central Salas era duda por unas molestias por una contractura pero finalmente se montará en el autobús.

Fosela se quedará en tierra para jugar con su equipo juvenil y también son bajas Edu Oliva -al que sustituirá el juvenil Sergio- y Chupi, ambos por trabajo. El resto de la plantilla está disponible para desplazarse hasta el Fernández Marchán y Rafa Escobar ha decidido llevarse a todos a tierras jerezanas.