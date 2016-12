Otro año de lamentos albirrojos

Los primeros pasos de 2016 fueron ya torcidos. Javi Chico y Mario, dos capitanes enormes del Algeciras Club de Fútbol dejaban su casa por falta de oportunidades y porque -se supo después- se sentían desplazados por el técnico. Pero la cosa iba a empeorar. Mucho. En esa cíclica historia algecirista, volvió a tocar año de descenso. Otra vez a Tercera división y, como dos temporadas atrás, por culpa de una segunda vuelta nefasta, problemas internos e infortunios. Cambio de directiva con el fin de la era Gudiel y el comienzo del proyecto de Ricardo Alfonso Álvarez. El centenario club algecireño, también por ese círculo vital en el que anda dando vueltas, ha sabido recomponerse para que, con otras caras en la directiva, en el banquillo y en la plantilla, 2017 sea un nuevo renacimiento. En ello están los algeciristas.

Entrar en 2016 para el Algeciras fue como hacerlo en un sitio convulso. Las latas atronaban en el centro de la ciudad mientras que en La Menacha algo sonaba hueco por la marcha de dos de esos jugadores que crean música más que fútbol. Javi Chico y Mario Pérez Rojo dejaban de pertenecer al club de sus vidas.

En su lugar empezaron a llegar jugadores que, al contrario, pasaron con pena y gloria alguna. Refuerzos, lo llamaron. No lo fueron. El Algeciras comenzaba a decidir mal.

La plantilla de Baldomero Hermoso Mere, el técnico del ascenso y de los cien puntos, empezaba a tener problemas en el cobro de las nóminas. Entonces llegó el cisma. El presidente del Algeciras, Francisco Javier Gudiel, y el vicepresidente, Daniel Correa, anunciaron que dejaban el club tras cinco años de mandato. Acusaron al Ayuntamiento y a la plantilla de forzar sus salidas. Era el 25 de enero.

El mismo día que anunciaron su adiós -poniendo así punto final a una era con dos ascensos y una histórica eliminatoria de Copa del Rey con la Real Sociedad como momentos destacados- regalaron al algecirismo una gran noticia. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz dejaba sin efecto el requerimiento de deuda, que ascendía a 1,11 millones de euros, y exime a la entidad algecirista de los embargos que empezaron en la última fase de ascenso y que habían asfixiado al club. Todavía colea y recientemente la actual junta directiva se movilizó contra un nuevo embargo por esa misma cantidad, que la Tesorería consideró "un error informático".

Con Gudiel ya fuera del club, empezaba a abrirse una nueva etapa. Ricardo Alfonso Álvarez encabezó una junta gestora que desembocaría en la actual junta directiva.

Entre medias, el Algeciras, que había empezado las segunda vuelta con un triunfo y dos derrotas, se dio un homenaje. El Nuevo Mirador disfrutó con una épica victoria frente al Cádiz CF. Javi Medina hizo el tanto en el 93', como dos campañas atrás lo hizo Javi Fernández. Una alegría capital, tituló este diario.

No pudo repetir triunfo la siguiente semana frente a su máximo rival, la Balona. La sombra del descenso de la 13/14 comenzó a asomar. Aún era pronto pero hubo quien ya la sentía.

El Algeciras encadenó cinco semanas sin ganar, con cuatro derrotas. La victoria frente al UCAM Murcia, en la jornada 29, no fue más que un espejismo. Dos nuevas derrotas y la junta gestora se decantó por un cambio radical. Echaron a Mere. Nunca se sabrá qué hubiese pasado con el portuense en el banquillo. El mismo día de su despedida, el club albirrojo anunció la llegada de David Gutiérrez Guti, que por aquel entonces dejaba huella profunda en el CD San Roque y que regresaba al equipo de su ciudad donde una campaña antes había subido al filial a Primera Andaluza.

El algecireño parecía haber enmendado la situación tras un empate en Cartagena y una victoria en casa ante el Granada B. La esperanza de salvación había regresado pero parecía que el Algeciras estaba destinado a repetir su cruel final de hace dos temporadas. Derrota dura frente al Betis B, un empate insuficiente en Marbella y el Villanovense de Manolo Sanlúcar asaltó el Nuevo Mirador.

El Algeciras se hundía. El grupo no respondía y Guti no pudo arrancarlo en mitad de una dolorosa impotencia. Incluso hubo acusaciones sobre apuestas deportivas y una desafortunada advertencia pública del presidente que incendiaron el vestuario. Un ambiente muy poco propicio para lograr la salvación. En Lorca, un jugador salido del banquillo empató el partido y el club algecirista se la jugaba en la última jornada frente a un Real Murcia ya campeón. Aquella tarde nada salió al derecho y el Algeciras perdió y regresó a su particular infierno de Tercera.

Tocaba volver a empezar. La gestora de Ricardo Alfonso se hacía directiva. Confirmó, como dijo meses atrás durante su presentación, a David Guti como entrenador. Los albirrojos hicieron una limpieza en la plantilla reclamada por su afición. Adrián Máiquez e Ivan Turrillo, dos algeciristas de siempre, fueron los únicos que sobrevivieron.

Con el verano floreció una nueva ilusión. La afición más sufrida volvió a responder. Llegaron caras nuevas. El Algeciras se mostró intratable en pretemporada y ganó el Mancomunidad en su casa ante el eterno rival. Arrancó la temporada con fuerzas y desde el inicio se metió en lo más alto de la clasificación. Y como guinda el equipo se reforzó con el algecireño Mané, un exPrimera división.

Como queriendo coger el tono general, el año acabó con cuatro empates consecutivos que agriaron una buena primera vuelta. El Algeciras deja atrás un 2016 muy negativo y mira con esperanza el 2017.