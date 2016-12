Un aniversario en números rojos

El Club Deportivo San Roque echa el telón a 2016, un año en el que celebró su 50 aniversario de vida y logró la permanencia por quinta temporada consecutiva en Tercera división. Sin embargo, en lo deportivo los rojillos cosecharon unos números propios de un equipo de descenso, con una segunda vuelta muy pobre la pasada campaña y una primera mitad de la presente andadura con el equipo colista del grupo tras haber ganado sólo tres partidos.

Cuatro entrenadores se sentaron en el banquillo del Municipal Manolo Mesa a lo largo de 2016. David Gutiérrez Guti, Miguel Tonda, Sergio Mena y el actual técnico, Miguel Sánchez Sevi. Sólo siete triunfos ligueros en todo el año, uno a domicilio.

Este año arrancó con el proyecto de Guti en su punto álgido tras una excelente primera parte del campeonato, con la permanencia encarrilada y la plantilla coqueteando con acabar lo más arriba posible. No obstante, la suerte del San Roque comenzó a cambiar cuando el entrenador, debutante en la categoría, recibió la llamada de auxilio del Algeciras CF, que se encontraba en Segunda B y eligió al algecireño como apuesta de futuro salvase o no a la nave albirroja.

La marcha de Guti se produjo el 28 de marzo (aunque el runrún llevaba varias semanas) y la directiva que preside Abel García volvió a mirar al fútbol base para armar su banquillo. El algecireño Miguel Tonda, de sólo 26 años, del Taraguilla y sin experiencia senior, fue el elegido. Los rojillos perdieron los últimos cinco encuentros de la temporada con Tonda en un tramo final exigente y agrio. El San Roque se salvó con 50 puntos, sólo dos más sobre el abismo.

Finalizada la temporada el San Roque convocó a sus socios de manera urgente. García hizo un llamamiento institucional, empresarial y social para recabar más ayuda para el nuevo proyecto. Y lo hizo con su dimisión por delante. Los socios más añejos debatieron hasta la posibilidad de retirar al conjunto senior de Tercera, aunque tras varias semanas de incertidumbre la directiva encontró el mínimo de respaldo para lanzarse con un presupuesto mucho más austero, el más bajo desde que el San Roque dio el salto de categoría.

El sanroqueño Sergio Mena volvió a casa tras su exitosa etapa en el Guadiaro para comandar el San Roque 16/17, con más jugadores de la casa y un plantel low cost comarcal. El descenso del Algeciras mermó al club, que perdió jugadores importantes y refuerzos apetecibles. Mena debutó con victoria pero la temporada se fue torciendo para un conjunto que no terminó de carburar. El sanroqueño dimitió en noviembre tras la derrota en Gerena y el club se puso en manos del veterano José Antonio Asián para buscar al mejor candidato. Llegó Miguel Sánchez Sevi, avalado por obrar salvaciones in extremis en Arcos y Los Barrios. Un triunfo para abrir boca y de nuevo cuesta abajo hasta la cola de la clasificación. Los rojillos han cerrado la primera vuelta con sólo once puntos, por lo que necesitan más de treinta en la segunda mitad de la Liga para mantener la categoría. Muy difícil, que no imposible.

En cuanto a nombres propios en el vestuario, el San Roque se hizo en 2016 con ilustres jugadores de la comarca como el exalgecirista Mario y el exbalono Copi, y perdió a su principal figura, el sanroqueño Diego Molina Stoichkov, que fichó por la Balompédica.

El 2016 supuso también el 50 aniversario de la fundación del club. La entidad festejó numerosos actos, disputó un partido de hermandad con la selección de Gibraltar el 28 de marzo (3-1 vencieron los rojillos en el Manolo Mesa) y un amistoso con el Cádiz el pasado mes de noviembre (2-3 para los amarillos), además de remozar el himno, sacar un álbum de cromos, diseñar equipaciones y honrar a personas históricas del club en una gala homenaje.