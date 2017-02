El algecirismo levanta la voz

Las diferentes peñas y asociaciones del Algeciras Club de Fútbol pasan a la acción y anuncian movilizaciones durante el encuentro que el equipo albirrojo juega el domingo (17:00) en el Nuevo Mirador frente al Gerena. Los algeciristas, al margen de las negociaciones y movimientos jurídicos que realiza la junta directiva, alzan la voz para demostrar que la entidad está respaldada por una masa social. Peñistas y aficionados dan su opinión en Europa Sur sobre la agitada actualidad albirroja y envían un mensaje claro de unidad y lucha por el más que centenario club.

Tras una reunión con la junta directiva del Algeciras, las peñas, asociaciones, socios, abonados y simpatizantes anuncian unos actos para protestar por la situación que sufre la entidad del Nuevo Mirador que, salvo giro de los acontecimientos, tendrá que afrontar una deuda de un millón de euros después de que el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz quitara la razón al Algeciras para dársela a la Seguridad Social.

Durante el minuto 9 del primer y segundo tiempo se pide a todos los asistentes del estadio que griten el lema 107 años de historia no terminan en los despachos. En el descanso del Algeciras-Gerena está previsto que se dejen vacías todas las gradas del estadio y los aficionados bajarán a la calle y frente a la puerta principal del Nuevo Mirador se leerá un manifiesto. En caso de lluvia, se hará en los vomitorios de tribuna.

Salvador Triano, presidente de la Asociación Centenario Rojiblanco y socio número uno del Algeciras CF, estuvo presente en la reunión entre peñas y club que consideró "muy positiva". "No podemos dejar todo el trabajo a la junta directiva", declaró Triano, que resaltó la importancia de las movilizaciones: "Reconocemos que somos una masa social muy buena pero corta. O nos movemos todos, o esto se complica".

"La situación es complicada, estamos en manos de la Tesorería de la Seguridad Social. Va a depender de la predisposición que tenga para negociar y colaborar. No entiendo que a nosotros se haga cumplir la ley a rajatabla y ellos no cumplan los plazos de la Ley Concursal", declaró Salvador Triano, que considera que la cantidad de un millón de euros es "inabarcable" para el Algeciras.

Resaltó la labor de la junta directiva y defendió al equipo en el aspecto deportivo. "Tuvimos un inicio esperanzador, correctísimo pero poco a poco se ha ido diluyendo. Cuando se analiza el tema deportivo hay que verlo desde un punto de vista también económico. Tenemos el presupuesto más real en 40 o 50 años y eso se traduce en carencias. Si queremos asegurarnos ser campeones necesitamos más dinero y ahora se mira más por la economía".

Ricardo Almagro, miembro del Foro Siglo Rojiblanco, entiende que estas medidas sirven para hacer ver que el Algeciras CF "está respaldado por la ciudad y una masa social". Personalmente, el aficionado algecirista, autor de varios libros y trabajos sobre la entidad, asume que "la situación es bastante fea" aunque entiende que el club ha salido "de situaciones peores". Almagro es de los que defienden que la desaparición debe ser la última opción, entre otras cosas "porque no es tan fácil volver a crear un club con las leyes actuales: no puedes tener el mismo nombre, ni directivos, ni colores, ni escudo...". "El tema deportivo es fundamental, en categorías superiores se afronta mejor y la solución sería subir a Segunda A, pero no es fácil", aseguró Ricardo Almagro, que desveló que se está pensando en la creación de una comisión para recaudar dinero a través de actividades, conciertos, entre otros actos.

Antonio Hidalgo es el vicepresidente de la histórica Peña La Bufanda y también considera que se avecinan momentos difíciles para el Algeciras. "Solución puede haber, en el peor de los casos hay que pagar la deuda pero tiene que haber facilidades para que se pueda pagar esa deuda con la Seguridad Social", afirmó. Las movilizaciones del domingo también reclamarán eso.

"Somos los aficionados los que tenemos que movernos, el club ya trabaja en negociaciones y se tiene que notar que hay un respaldo", aseguró Hidalgo, que pregunta por qué cuando entró la actual junta directiva no se hizo una auditoría.

Hidalgo, encargado de organizar las excursiones para ver los partidos de Algeciras a domicilio, considera que la mala racha por la que atraviesa el equipo en el aspecto deportivo "echa a la gente para atrás". "Los otros días, a Sevilla, llenamos un autobús pero el partido fue decepcionante. El equipo da una de cal y otra de arena y creo que el Algeciras tiene que subir porque en Tercera cada vez va a ir menos gente", declaró el socio algecirista.

Soy Algecirista, peña que se sitúa en tribuna, aseguró en palabras de su vicepresidente, Pepe Álvarez, que "secunda todo lo que se habló durante la reunión" entre las peñas y el club. "Entendemos que se debe hacer ruido, protestar y llamar la atención. La afición tiene que poner su grano de arena. Personalmente tengo confianza en los servicios jurídicos del club, creo que es de lo mejorcito que tenemos, y hay que tener paciencia", aseguró Álvarez, que sí ve salida a la situación y considera que puede estar en incluir esa deuda en la ley concursal, "donde debería haber estado", con su correspondiente quita y fracionamiento de pago factibles.

Pepe Álvarez es contrario a la desaparición del club. "Si hubiésemos desaparecido en 2008, seguramente ahora tendríamos 800.000 euros de deuda, porque la que actualmente estamos pagando se generó en tres o cuatro años", sentenció. El exdirectivo se refirió también a los inversores: "No hay que cerrar puertas pero nosotros siempre hemos tenido malas experiencias, no somos sociedad anónima y no entiendo de qué manera alguien invertiría en el Algeciras y a cambio de qué. Tendría que estar todo muy atado".

Curva 1912, Soy Algecirista, Foro Siglo Rojiblanco, Asociación Centenario Rojiblanco, Orgullo Albirrojo, Peña La Bufanda, socios y aficionados individuales promueven las movilizaciones pero el llamamiento es a toda Algeciras.