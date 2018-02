El alférez Joe Martínez

José Manuel Martínez Joe disputó su primer partido con la Balona el 23 de octubre de 2011, precisamente en la ciudad que los albinegros visitarán el próximo domingo, El Ejido (Almería). Desde entonces acumula 133 encuentros entre Liga y Copa con la elástica albinegra. Los de la competición por puntos siempre en Segunda B. La pasada semana la directiva de Raffaele Pandalone anunciaba la prolongación del contrato del zaguero, que en principio finalizaba el próximo mes de junio, hasta el verano de 2020, con una tercera andadura negociable. Este acuerdo convierte a Joe en el alférez de la plantilla. El aspirante a portar no dentro de mucho tiempo el brazalete de capitán que ahora se reparten Ismael Chico y Juan Pedro Rico Juampe y al que también opta Olmo González. De hecho Joe ya lució galones esta temporada en el duelo que los de Julio Cobos disputaron en Melilla y lo ha hecho en otras ocasiones en diferentes amistosos. El objetivo del zaguero es otro muy diferente: "Mi sueño es ascender con la Balona a Segunda", recalca.

Era la décima jornada de la exitosa campaña 2011-12, la Balona ganaba en El Ejido 0-1, pero el colegiado granadino López Amaya expulsó primero a Antonio Merino y más tarde a Olmo. Rafa Escobar echó mano del inexperto Joe, que a pesar de que llegaba con el cartel de central, acabó desenvolviéndose de lateral zurdo debido a las circunstancias. "Espero que si juego el domingo, sea de central", bromea al recordar aquel momento.

Mi mejor recuerdo son los dos partidos de la eliminatoria con el Athetic; mi sueño subir a Segunda con la Balona"

El espigado marcador tomó la alternativa al sustituir en el minuto setenta a Antonio Bello. Fue su única experiencia en aquel curso, el que se recuerda como el de Tenerife, en el que, sin embargo, tuvo un enorme protagonismo en el ascenso del equipo filial.

Justo dos días antes de que los albinegros dirimiesen en el Heliodoro Rodríguez López el partido de vuelta de la segunda ronda de aquella fase de ascenso, el presidente, Alfredo Gallardo, anunció que le renovaba por cuatro temporadas. Ahora su sucesor en el cargo la ha prolongado por dos que serán tres si no llega antes algún club y trata de llevárselo. Joe ya es un patrimonio de la Balona, un patrimonio que, además, se encuentra en su mejor momento de fútbol y de madurez.

"No fue nada difícil llegar a un acuerdo", señala el futbolista con respecto a la negociación con el club. "Yo estoy muy contento, por lo que se ve ellos también conmigo, así que fue una cosa rápida".

Joe no tiene prisa por portar el brazalete de capitán, aunque es consciente de que es probable que le llegue su momento. "Es algo que no me preocupa. No hay prisas. Hay gente de la casa por delante, que ojalá nos duren en la plantilla muchos años y si llega, pues llegará".

El zaguero no entra en análisis sobre su momento de forma. "Yo me siento muy a gusto, al equipo también le están saliendo bien las cosas y cuando los resultados acompañan lo lógico es que también se valore más el trabajo individual de cada uno", puntualiza.

Lo que sí tiene claro es que de las 133 veces que ha portado la guayabera albinegra, si pudiese repetir alguna sería "cualquiera de los dos partidos de la eliminatoria de Copa con el Athletic" de diciembre de 2015. "Ojalá podamos jugar la temporada próxima la experiencia de la Copa y podamos llegar lejos", asegura.

En el presente "lo mejor es ser ambicioso, pero pensar solo en el día a día", afirma. "El objetivo es la permanencia, que está muy cerca ya, y si conseguimos los 45 puntos, pensar en otros premios".

En los tres años de contrato que la directiva le propone Joe quiere "hacer muchas cosas" en la Balona, pero tiene claro cuál el es sueño elegido: "Ascender a Segunda".