"Los alcaldes tienen que primar sus pueblos sobre sus partidos"

Jorge Romero, alcalde de Los Barrios, se sienta a la mesa con Juan Carlos Heredia Cortés, el Strong Man conocido popularmente como El Porrúo. Gestor de un gimnasio en el municipio barreño, la conversación estuvo teñida de tintes locales, pero también sobre la imagen que se proyecta desde la comarca y cómo mejorarla, ya sea desde un sillón de la alcaldía o entrenando a una nueva generación de hombres fuertes.

Para el andalucista, la clave es muy clara: hay que abandonar los localismos. "Tenemos que dejar de depender de los partidos políticos de los alcaldes. Debe primar el interés de los pueblos", cuenta el edil, partidario de una comarca más fuerte y con un mayor peso político en el ámbito provincial y andaluz. "No puede ser que se haya construido el segundo puente para Cádiz, que solo ahorra 10 o 15 minutos en la entrada a la ciudad, y no se haya hecho la línea Algeciras-Bobadilla, de la que dependemos económicamente", añade.

En su opinión, la comarca es un territorio privilegiado, pero debe ya de abandonar la etiqueta de potencialidad para pasar a ser una realidad. "No podemos ser la eterna novia", manifiesta.

El andalucista demanda una Mancomunidad con una visión más aperturista y con un mayor protagonismo, capaz de salir de los límites de la política provincial. Una política de aquí para la gente de aquí.

Quizás sea ése el papel que quiere asumir ese partido de corte comarcal, del que ha ofrecido pocos detalles hasta el momento, pero que según reconoce está más cerca que nunca.

"Será un proyecto enfocado al Campo de Gibraltar pero teniendo en cuenta los intereses de cada uno de sus municipios. Eso no hay que olvidarlo, y ese objetivo podría plasmarse en algo que creo sería muy útil, un plan de ordenación de todo el territorio de la comarca", relata el alcalde.

Su visión sobre el presente y el futuro de la zona ocupó buena parte de la conversación, pero Romero también reveló cuáles son algunas de sus rutinas, su día a día desde que es alcalde del municipio de Los Barrios.

"Lo primero que hago es revisar la prensa fantástica y las redes sociales. Este es un trabajo que realizo antes de salir de casa y de meterme en el Ayuntamiento, porque si entro allí no me dejan salir", cuenta Romero, quien se obliga cada mañana a llevar a su hijo al colegio para no perder el contacto con la calle.

Practica podo deporte, solo andar cuando tiene tiempo, aunque añade que ahora cuida más su alimentación. Actualmente cursa Psicología en la Universidad a Distancia y esto le deja poco margen, además de su actividad política, para su tiempo de ocio.

"Empecé estudiando Derecho, pero mi experiencia en los juzgados me hizo ver que las leyes y su interpretación dependen de las personas que las aplican, así que quizás estudiando Psicología lo entienda todo mejor", declara con cierta ironía.

Desde que preside la Alcaldía y por cuestiones que seguro no hubiese deseado, Romero se ha visto envuelto en múltiples procesos judiciales. El que más quebraderos de cabeza está ocasionando al equipo de gobierno es el de los amortizados. "Que el Supremo haya respaldado jurídicamente la figura del trabajador indefinido no fijo está haciendo mucho daño, al igual que la ejecución provisional de las sentencias. Creo que en este país se maltrata a los representantes públicos y a los empresarios. Ser político hoy significa ser culpable. Y esto se ha visto agravado con el tema de las redes sociales, que se han convertido en un escenario de impunidad absoluta. Luego no puedes denunciar nada porque te dicen que como eres cargo público, que te insulten o te acusen de algo es parte de tu trabajo", explica.

Consciente del descrédito de la política, entiende que hay que realizar una labor de pedagogía para que los ciudadanos vuelvan a creer en los políticos y en la necesidad de que existan.

"En España hay 8.000 alcaldes y puede que haya unos 20 en la cárcel. La proporción es muy pequeña, pero eso no impide que nos metan a todos en el mismo saco. La gente tiene que saber que no todos somos iguales, que nacimos en lugares diferentes,en entornos y familias distintas y con formas de actuar que no son uniformes", añade Romero.

El alcalde confiesa que le cuesta desconectar y que aunque a veces le resulte perjudicial, le gusta estar pendiente de las redes sociales y responder, en el peor de los casos, a las acusaciones que le hacen. "Creo que estamos en un proceso de adaptación con las redes sociales y que esto cambiará, o eso espero", explica.

La charla concluye con algunas de las aficiones que cultivó desde niño, como su amor por los toros, y con la afirmación de que su referente social, la persona que lo condujo a lo público fue el párrolo Dámaso Piña, ya fallecido. El cura impartió clases en el instituto Sierra Luna cuando Romero cursaba los estudios secundarios. Su influencia fue vital para muchos de los jóvenes barreños que hoy, como Jorge Romero, han llegado a puestos de relevancia. "Con él descubrí mi vocación social. La política me la inculcó mi padre", concluye.