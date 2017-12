Los albirrojos llevaban 613 días sin encajar más de tres goles en liga

El Algeciras Club de Fútbol, que el pasado miércoles cerró la primera vuelta con una derrota 4-0 a manos del Ciudad de Lucena, no recibía cuatro goles en partido liguero desde el 17 de abril de 2016 cuando, entonces en Segunda división B, el filial del Betis venció por 0-4 en el Nuevo Mirador. Desde esa fecha hasta esta derrota habían transcurrido 612 días, en los que el conjunto de La Menacha había disputado 63 partidos de Liga o fase de ascenso.

Veinte meses había estado el Algeciras sin recibir cuatro goles. Los que habían transcurrido desde la derrota 0-4 a manos del Betis B (ahora Betis Deportivo) que supuso un punto de inflexión para que el Algeciras de David Gutiérrez Guti -que poco antes había relevado a Baldomero Hermoso Mere- regresase a la Tercera división.

Es normal que un resultado tan significativo haya levantado ampollas entre la parroquia algecireña, que ya el domingo había salido insatisfecha con el juego de su equipo el pasado domingo a pesar de que este había sido capaz de doblegar al Gerena.

El entrenador del Algeciras, José Antonio Asián, que el miércoles no pudo comparecer tras la derrota al encontrarse sancionado, decidió dar explicaciones ayer de lo sucedido en suelo aracelitano, que calificó de "esperpento".

"Si hubiésemos ganado en Lucena no hubiese habido que dar más explicaciones, pero dado el resultado me corresponde dar la cara", dijo. "Hay que intentar por todos los medios reconducir la situación porque un equipo no se puede desarbolar en el momento en que encaja un gol y eso fue lo que nos pasó en Lucena".

"Hasta el 1-0 el equipo estaba bien posicionado y tenía el partido controlado, pero nos meten el 1-0 y nos desaborlamos, que no es habitual, y ahí es donde hay que poner pies en pared. Nos faltó un poquito de todo".

"Insisto, a partir del gol fue un partido horrible, mejorable en todos los aspectos", dijo. "Al ver que no es desde un principio, como sucedió con el Arcos donde encajamos un gol muy pronto, surgen muchas dudas".

Asián defendió que hay que valorar más a los rivales con independencia de su clasificación. "Los otros equipos también tienen jugadores, nadie regala nada, vienen de una racha de buenos resultados y quizás eso nos debió servir para estar más centrados, además de tener presente, porque nos va a pasar más veces, que los rivales se van a poner por delante".