El equipo albirrojo intentó firmar a Plusco y a Pedro Carrión

El Algeciras Club de Fútbol barajó la posibilidad de contratar a Pedro Carrión (Xerez CD) y a José Manuel Román Plusco tras la marcha el pasado 26 de enero de Chico Díaz, aunque finalmente se decantó por la contratación del delantero argentino Damián Solferino.

Carrión (ex, entre otros, de la UD Los Barrios) explica en la edición de hoy de Diario de Jerez que rechazó una oferta del conjunto de La Menacha y que se la había hecho llegar a través del técnico, José Antonio Asián, con el que coincidió en su día en el Alcalá. "Me dijo que él no miraba el DNI, que lo único que le importaba era que estaba en activo y metiendo goles y que le podía echar una mano para tratar de lograr el ascenso a Segunda B", explica.

"A los cuarenta años nunca te esperas algo así, me lo llegué a plantear por la delicada situación en la que se encuentra el club, pero al final decidí quedarme y ayudar al equipo a alcanzar el objetivo", dice el futbolista. "Analicé los pros y los contras, miré también lo mejor para mi familia y di el paso con todas las consecuencias", añadió.

Por otro lado, el Algeciras también mantuvo contactos con José Manuel Román Jiménez Plusco, jugador que milita en la Balompédica Lebrijana -el próximo rival de los albirrojos- que ha disputado 23 encuentros en lo que va de competición (22 de ellos como titular) en los que ha marcado tres goles.

La directiva del equipo de Lebrija presionó para que la operación no se llevase a cabo y los contactos quedaron en nada.