Los albinegros trabajan en una preliga con equipos de primer nivel en La Línea

La afición de la Real Balompédica no sólo volverá a ver el inminente verano a su equipo disputar varios amistosos en casa durante la pretemporada -algo que no sucedía desde que en 2009 fue instalado el césped sintético- sino que entre sus rivales se encontrará algún conjunto de primer nivel.

Las excelentes relaciones que existen entre los responsables de Football Impact y la directiva de la Real Balompédica, así como los contactos entre ambas partes mantienen en los últimos días van a desembocar, si no existe sorpresa mayúscula, en que después de nueve años de barbecho, los aficionados del equipo de La Línea no sólo puedan disfrutar de la pretemporada de su equipo en casa, sino que tengan la oportunidad de verlo jugar contra equipos de primera línea. Aunque aún no hay nada concretado, las partes barajan la posibilidad de organizar un torneo, ya sea triangular o cuadrangular.

El cambio del césped del Municipal, que desde el pasado verano cuenta de nuevo con hierba natural va a comenzar a dar frutos... ahora. Aunque ya el pasado mes de enero los aficionados pudieron disfrutar de todo un Borussia-PSV en el Municipal, Football Impac y Balompédica trabajan de la mano para que durante este verano la actividad se multiplique y además los albinegros puedan recoger algún tipo de beneficio económico.

Por segundo año consecutivo será la firma marbellí la responsable de organizar la pretemporada del Real Betis y si el equipo de las trece barras ya acudió el pasado mes de julio a un amitoso con la Balona en el San Rafael barreño no resulta complicado vaticinar que ese encuentro podría repetirse bien como tal o bien como parte de un torneo con más participantes.