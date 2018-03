Y ahora, visto desde arriba

La Unión Deportiva Los Barrios, que por primera vez en cinco meses afronta un encuentro fuera de los puestos de descenso, recibe esta tarde (18:00) al Cabecense. Un encuentro que los gualdiverdes, que hilvanan once jornadas sin conocer la derrota, aspiran a que les permita seguir alejándose de la quema. Son bajas Mario y Xavi Carmona, pero vuelve Copi, una vez cumplida su sanción.

Sin el más mínimo rastro de exceso de euforia. Con la misma serenidad que dejaba entrever cuando el equipo de la Villa estaba anclado en la última plaza. Así afronta la UD Los Barrios el duelo de esta tarde en el San Rafael ante un rival que pasó por sus mismas penalidades y cuyo mayor peligro sea, posiblemente, que a falta de confirmación matemática de su salvación, ya juega sin la presión que proporcionan las apreturas clasificatorias.

Sin embargo de puertas para afuera este último duelo antes del merecido descanso que proporciona la Semana Santa y del derbi con el Algeciras sí que está rodeado de un ambiente especial. Por lo pronto el recién creado Comando Chicharrón ha organizado una quedada que empieza a las 13:30 en el mismo recinto del San Rafael. Aquellos que asistan podrán disfrutar de un buen plato de paella gratis.

Además, al encuentro de esta tarde está anunciado que asiste el banquero italo-suizo Pablo Dana, responsable de Heritage Sports, la firma que está tomando el mando del conjunto barreño, y el director deportivo, Manolo Hierro.

Los de casa afrontan el duelo con las bajas de Mario, sancionado, y Xavi Carmona, que continúa lesionado. Además, tanto Rojas, ausente ya la pasada jornada, como Alan han arrastrado molestias durante toda la semana y el técnico debe decidir hoy mismo, a la vista de cómo hayan evolucionado sus dolencias, si participan en el duelo.

"Nosotros no mirábamos la clasificación antes y tampoco lo hacemos ahora", recalca el míster del conjunto de casa, Carlos Ríos. "Vamos a seguir jugando con la misma filosofía de conceder pocas opciones al rival y de tratar de acertar con algunas de las nuestras, que es lo que venimos haciendo y que no nos ha ido precisamente mal".

"Tenemos que ser coherentes y si defendíamos que no nos podía pasar factura estar en los puestos de descenso, que había que estar aislados, que lo importante es dónde estés en la jornada 38 ahora que estamos un puesto por encima no podemos cambiar de discurso, entre otras cosas porque aún no hemos hecho nada", sostiene el preparador sanluqueño.

"Ellos están en una zona tranquila y eso aumenta la dificultad del encuentro, porque tener tan cerca la permanencia les ayuda, además de que cuenta con buenas individualidades", resalta el técnico.