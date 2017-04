"Ellos están ahora en un buen momento de confianza y pueden ganar a cualquiera"

José Manuel Pérez Herrera, el entrenador del Arcos CF, cree que la visita del Algeciras mañana al Antonio Barbadillo brinda "un partido atractivo", cargado de alicientes, sobre todo por el momento en el que se produce, a falta de tres jornadas. "Puede ser determinante", admite.

El principal artífice de que el cuadro arcense esté ya clasificado para la fase de ascenso a la categoría de bronce entiende que el Algeciras "llega en un buen momento de confianza" y avisa de que el conjunto de David Guti "es capaz de ganar a cualquiera".

Es un partido atractivo por los dos equipos, lo que nos jugamos y porque puede ser determinante"

"El partido se presenta bonito, por los dos equipos, por lo que estamos peleando y por el momento en el que llega ya que todo puede ser determinante, apenas queda tiempo de reacción", sostiene.

El preparador jerezano entiende que el entorno del Arcos debe "disfrutar del momento" sin perder las señas competitivas que han caracterizado al equipo durante toda la temporada. "Nos sentimos privilegiados porque hace once años que el Arcos no jugaba un ascenso a Segunda B, tenemos que estar contentos y orgullosos por los rivales con los que estamos compitiendo, clubes de la talla del Algeciras.. el Betis, el Écija, el San Roque de Lepe, el Ceuta...", subraya.

Pérez Herrera destaca el hecho de que sus pupulos hayan mantenido "la misma mentalidad y unas consigas claras" desde que arracón el curso. "Además del talento de los jugadores que tenemos y de que confían en nuestras ideas. Eso nos ha hecho competitivos en casa y fuera".

El técnico del Arcos habla del Algeciras como "un rival que también está ahí peleando y hay que respetarlo porque tiene gran plantilla, gran técnico y está en un buena racha".

"El Algeciras está en un momento de confianza y es capaz de ganar a cualquier rival, tiene jugadores de mucha calidad", insiste el entrenador, que cree que el partido de la primera vuelta no sirve de precedente. "Sabemos que cada partido es un mundo, el de la primera vuelta se dio así; cuando estábamos mejor llegaron las expulsiones, fallamos el penalti y el Algeciras se creció en una situación épica. Seguro que este partido va a ser totalmente diferente y si es once contra once todo el encuentro será mejor para todos, para el espectáculo y paralos aficionados", afirma.