Y ahora, una Copa que viene larga

Sin mucho tiempo para la reflexión y menos para el descanso, el Algeciras Club de Fútbol afronta mañana (20:00) el encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria de la Copa Federación ante el Betis Deportivo. Tras sumar el segundo empate a cero en Liga, toca hacer bueno el 2-2 del pasado miércoles. Una competición que puede estar pesando, o así lo entiende el vestuario albirrojo. "El tema de jugar miércoles y domingo nos condiciona a la hora de los entrenamientos. Es un poco complicado", aseguró Alberto Gázquez, Albertito, después del encuentro ante el Atlético Sanluqueño.

La Copa Federación ha venido larga, en gran parte, por la gran cantidad de lesiones y contratiempos que está sufriendo el equipo de José Antonio Asián en este arranque de temporada. Adrián Máiquez, Ernesto, Chico Díaz, Chapa, Iván Turrillo, Ito, Pablo Ganet -por ir con su selección-, Joaquín -sin transfer- no han podido estar disponibles en algunos partidos de este inicio con el calendario cargado. Esto ha obligado al técnico albirrojo a limitar las rotaciones. Sin ir más lejos, diez futbolistas de los que jugaron el pasado miércoles frente al filial del Betis volvieron a actuar el domingo en Liga. La intención de disputar la Copa Federación era, según explicó Asián, para repartir minutos entre más miembros del plantel.

"Nos condiciona jugar miércoles y domingo a la hora de preparar los partidos, es mi opinión. Tienes dos días, juegas y ocurre lo mismo para el siguiente partido", explicó Albertito, que sin embargo asumió que esta es la exigencia de jugar en un equipo como el Algeciras.

El conjunto albirrojo juega mañana su quinto partido en quince días y ante rivales exigentes e incluso de superior categoría como el filial del Betis y el San Fernando, ambos de Segunda B. Y el domingo, viaja a Las Cabezas de San Juan para enfrentarse al siempre intenso CD Cabecense.

Claro que una vez metido en faena, hay que dar lo máximo e intentar pasar de ronda. El encuentro de vuelta ante el Betis Deportivo puede servir para ganar confianza sobre todo de cara a la meta contraria, la cuenta pendiente en Liga tras no sumar goles en los dos primeros encuentros. Es pronto para que sea una preocupación. "Tenemos que apretar porque sin goles no podemos ganar pero no estamos preocupados porque entre Chico Díaz, Ito y los demás vamos a hacer goles", declaró Albertito, que gustó mucho cuando salió en la segunda mitad y, junto a Ranchero y Tano, volcó el partido a favor del Algeciras, al menos en cuanto a juego y dominio.