El adiós más cruel

El fútbol vuelve a ser sádico con el Algeciras Club de Fútbol. La eliminación de la fase de ascenso sufrida ayer a manos del Atlético Astorga fue de una crueldad intolerable. Una tanda de penaltis que nunca es del todo justa despertó del sueño de la Segunda división B a toda una ciudad. Dolía ver a los jugadores destrozados, con las caras regadas de lágrimas y dándose abrazos que se hacían eternos. David Camps, posiblemente el jugador que más culpa tiene de que el conjunto albirrojo haya llegado hasta aquí, falló desde los once metros. A menudo, este deporte golpea a los héroes. El Algeciras dice adiós a la temporada, también David Guti, que cierra una etapa en el club de sus amores, ése que por enésima vez tendrá que levantarse. Seguro que lo hace, siempre lo hace.

No consuela la enorme batalla librada por ambos conjuntos ayer. La promoción de ascenso puede ser un espectáculo muy bello, aunque esta vez no lo es para el Algeciras. Un partido de poder a poder, una guerra táctica pero también física, jugada con el alma más que con las piernas. Cada pelota era una conquista. Los dos equipos merecieron pasar pero el fútbol no contempla esas opciones y eso también lo hace bonito.

El Astorga salió fuerte y superó a su rival en la primera parte y consiguió lo que buscaba, un tanto que igualara la eliminatoria. Esta vez el equipo verde sí metió velocidad e intensidad al partido. El Algeciras se defendió bien y respondió a ese volumen de ritmo. Cada jugada era una batalla sin cuartel. Era mucho lo que había en juego. En esa partida el conjunto albirrojo estuvo bien, pero con balón estuvo incómodo, impreciso, con pérdidas desde el inicio de la jugada. Especialmente fallón Tano. Muchos nervios.

El equipo de David Guti tuvo llegadas pero ninguna ocasión realmente peligrosa. Una falta lejana y centrada lanzada por David Camps, por destacar alguna.

Los maragatos crearon muchas situaciones de superioridad cuando rebasaban la presión alta diseñada por el preparador algecireño. Ahí fue donde tuvieron algunas de sus opciones. Tampoco muchas más aunque la sensación era que el Astorga volcaba el partido hacia su lado. Un paradón de Romero tras un disparo de Roberto Puente precedió al gol. Un córner algo pasado, un desajuste y el nueve local ganó la batalla aérea para poner el 1-0 (21').

El Algeciras quiso levantarse pero sufrió y agradeció el descanso. Pudo quedarse con diez el Astorga en una falta dura del propio Puente cuando ya contaba con una amarilla pero el colegiado no estuvo fino con las tarjetas (expulsó con roja directa a Guti por unas protestas).

En la segunda mitad, los contendientes se cambiaron los papeles. Ahora era el Algeciras el que tenía el poder, más que su rival en la primera parte. El conjunto del Nuevo Mirador mostró variedad en los ataques pero no tuvo acierto en las decisiones últimas y sin eso, no hay paraíso.

En ocho minutos, los albirrojos tuvieron más ocasiones y demostraron más en ataque que en todo la primera parte. Mané lanzó ligeramente desviado desde fuera del área y luego Camps tiró escorado al lateral de la red con Iván, que entró tras el descanso y mejoró notablemente a su equipo, pidiendo el pase.

El cuadro algecirista trabajó muy bien el partido, tuvo el balón y en defensa se sintió seguro con unos imponentes Dani Hedrera, Máiquez, Berlanga y Gallardo. Al Astorga le falló la fuerza y se replegó y estuvo a merced de un Algeciras al que sólo le faltó el gol. Camps tuvo una oportunidad en el 79' y antes Ayala había rozado la gloria.

Con el 1-0 se llegó al final de los noventa minutos. El duelo aumentó en épica y dramatismo en la prórroga. Nadie se rendía. Los dos equipos intentaron desnivelar la eliminatoria apoyándose en las piernas frescas, los locales en Conde -que se marcó una gran jugada en el 103'- y los visitantes en la velocidad de Cristian Reyes y Pato.

Tan igualada fue la eliminatoria que al final no hubo vencedores ni vencidos y hubo que recurrir a los penaltis. Tal vez la forma menos justa pero... Lanzó Tejedor y marcó. Berlanga tampoco falló. Taranilla hizo el 2-1. Iván demostró que es un especialista desde los once metros. Jorge también superó a Jesús Romero, que durante el partido volvió a salvar a su equipo. El lanzamiento de Camps, que engañó el portero, se fue al palo y fuera. Ya no hubo más fallos.

Fue una eliminación genuinamente algecirista. Con un sufrimiento extremo. Sufrieron y mucho los más de 200 aficionados que recorrieron 835 kilómetros durante toda la noche para estar con los suyos. Una gesta sin premio. Cuánta crueldad, se escuchó sobre el césped entre llantos y lamentos.

Reguero H

Emilio HH

Jorge HH

Tejedor HH

Víctor HH

Bardal H

(Zarandona, 105') H

Diego HH

Marcos H

(Vallejo, 73') H

Puente HHH

Taranilla HH

Javi Amor HH

(Conde, 61') HH

Romero H

Máiquez HHH

José Mari HH

(C. Reyes, 67') H

Berlanga HH

Dani Gallardo HH

Ayala l

(Pato, 74') H

Dani Hedrera HHH

Pablo Ganet l

Mané H

Tano l

(Iván, 45') HH

David Camps l