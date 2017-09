Zidane no puede explicar la falta de gol en el Bernabéu

El Real Madrid ha marcado el doble de goles fuera que en el Santiago Bernabéu esta Liga, incluso jugando un partido menos como visitante, y Zinedine Zidane no tiene respuesta y destaca la creación de ocasiones como principal valor al que agarrarse para la reacción.

Tres goles en tres partidos en el Bernabéu por seis en dos encuentros como visitante, tres en Riazor al Deportivo de La Coruña y otros tres en Anoeta para frenar la buena racha de la Real Sociedad. Son números que rondan por la cabeza de Zidane, que no supo exponer una razón concreta para la falta de gol en su estadio.

"Una explicación en concreto no tengo porque las ocasiones de gol las hemos tenido y al final no hemos conseguido marcar goles, pero no estoy preocupado y no estoy pensando mucho en lo que ha pasado. Lo analizamos como siempre, pero vemos que tenemos ocasiones y eso es lo importante. Me preocuparía no tenerlas con los jugadores que tenemos. Sería un problema. Teniéndolas va a entrar y espero que sea mañana. Hace días en San Sebastián metimos tres goles", recordó.

Por la cabeza de Zidane no pasa quedarse a cero en Mendizorroza tras ver cómo se cortaba la racha de partidos marcando, quedando en 73 consecutivos. "Como soy positivo, pienso que si mañana tenemos ocasiones las vamos a meter", afirmó.

"Sigo pensando que ante el Betis tuvimos 27 ocasiones de gol y no quiso entrar. Hay un rival que lo hizo bien y nosotros no hicimos un gran partido, pero tampoco malo. Pienso en hacerlo mejor mañana para intentar ganar, nada más. No podemos cambiar nada. Tres días antes lo hicimos fenomenal en Anoeta. Ahora no me voy a volver loco por perder un partido", añadió.