Zidane: "No soy un genio de entrenar, eso son tonterías"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no es "un genio de entrenar" por haber ganado dos Ligas de Campeones consecutivas y, centrado en la final de la Supercopa de Europa ante el Manchester United, dijo que llegan "bien" pese a los malos resultados de pretemporada.

"Lo único que tienes que hacer en el Real Madrid es dar el cien por cien en el campo, sabemos la obligación que tenemos todos. Creo que Mou ha hecho buen trabajo en el Real Madrid y yo lo estoy haciendo, lo intento hacer de la mejor manera posible. No significa nada que he ganado dos Champions, es fenomenal pero no se puede decir que sea un genio de entrenar, eso son tonterías. Doy lo máximo en lo que me gusta, cada entrenador lo hace a su forma", reflexionó.

Destacó que su equipo es el rival a batir por todos y que el nivel de exigencia sube tras ganar la Liga de Campeones y LaLiga Santander la pasada campaña.

"Lo sabemos, llevo 16 años en el Real Madrid jugando y entrenado, también estuve en otros equipos y jugar contra el Real Madrid era la hostia, es el equipo al que quieres ganar porque es el mejor equipo del mundo. Sabemos que cada año el rival te lo pone más difícil y así va a ser toda la temporada. Nos gusta, tenemos jugadores con personalidad, gente con hambre que no está cansada de ganar y eso es muy importante para contrarrestar todo", valoró.

Pese a no ganar ninguno de sus partidos de pretemporada de la gira norteamericana, el técnico francés está convencido de que todo cambiará en el primer partido oficial y con un título en juego.

"Llegamos bien y además con ganas de empezar esta temporada. Es el primer partido oficial y estamos contentos, deseando que empiece. Físicamente trabajamos muy bien y descansamos bien. Ya empieza todo", dijo.

Descartó Zidane que el Real Madrid sea más fuerte con cuatro centrocampistas e incluso dejó entrever que ante el Manchester United iniciará con tres delanteros.

"Vamos a jugar en varios dibujos durante la temporada, no lo voy a cambiar. Tenemos la suerte de tener muchos jugadores importantes que pueden jugar en muchas posiciones. Pensar que mañana jugaremos con más centrocampistas porque el medio será una batalla no lo creo o es al contrario", desveló.

Y bromeó con su estado de ánimo después de mostrarse enfadado tras el último encuentro amistoso disputado. "La última vez estaba enfadado, ahora estoy más animado y contento de que empiece la temporada de verdad".

"Sabemos que va a ser un año difícil para nosotros porque cada vez sube el listón pero estamos preparados. Daremos el máximo para ganar, como siempre desde el trabajo, la humildad y la entrega. No vamos a cambiar nada de lo que hicimos el año pasado y de lo que sabe hacer este equipo. Ya estoy mejor", cerró entre risas.