Zequi, un carrilero para la Unión

"Me encontré muy bien aunque al final algo cansado" recordó del duelo ante la Balona, y es que "llegué el miércoles y lo noté pero para eso está la pretemporada". Tiene claro que el objetivo "es la permanencia pero tenemos equipo para luchjar por estar arriba".

Zequi es un jugador que lleva la palabra polivalente a su máxima expresión. "Puedo jugar de lateral derecho e izquierdo, pero también de extremo por ambas bandas", destacó el sanluqueño, que es optimista de cara a quedarse en el plantel barreño, donde no es un desconocido pues "conozco a Rubén Díaz, con el que jugué el año pasado, a Orihuela del Arcos, a Ocaña, que lo conozco desde pequeñito... La verdad es que me tratan como si estuviese de siempre".

El punta isleño José Mari también trata de convencer a Carrillo

La Unión tiene desde ayer un jugador más a prueba. Se llama José María García Reguera, José Mari. Tiene como curiosidad que es sobrino de la cantante Ñiña Pastori y es hijo de José Mari, ex de la cantera del Real Madrid, con doce presencias en el primer equipo (le marcó un gol al PSV en la victoria por 2-1 en Champions). El ariete, que también pasó por la casa blanca -fichó con 13 años- no ha encontrado estabilidad. Jugó su mejor fútbol precisamente con Juanma Carrillo en el Cádiz B. Sin embargo no triunfó en el primer equipo amarillo y ha estado en el Avilés o el Plasencia. Ha estado unos días en el San Fernando, donde fue cortado por José Herrera.