Zaragoza-Numancia y Sporting-Valladolid en los 'playoff; la Cultural Leonesa desciende

El Valladolid y el Numancia completaron el cuarteto de aspirantes al ascenso a LaLiga Santander y disputarán junto al Real Sporting Gijón y al Zaragoza, que consiguieron este objetivo con antelación, las eliminatorias para subir a la máxima categoría del fútbol español, mientras la Cultural y Deportiva Leonesa no pudo eludir el descenso a Segunda B.

El Valladolid ganó al Osasuna (2-0) y el Numancia a la Cultural Leonesa (2-1). El Zaragoza, que batió al Barcelona B (0-2) terminó en el tercer lugar en detrimento del Sporting, que quedó cuarto tras perder en Córdoba (3-0).

Así, las eliminatorias que arrancarán el miércoles y jueves próximo, a doble partido, medirán al Zaragoza contra el Numancia y al Sporting frente al Valladolid (la ida en casa de los segundos). Los ganadores de estos duelos se enfrentarán entre sí, también a ida y vuelta, y el vencedor será el que suba a Primera junto al Rayo Vallecano, que terminó campeón de LaLiga 1/2/3 y el Huesca, que fue segundo.

En la pelea por la permanencia, el Cultural Leonesa, que cayó en Soria con el Numancia (2-1), no pudo evitar la caída a Segunda División B. Perdió la categoría junto al Barcelona B, el Lorca y el Sevilla Atlético, condenados semanas atrás. El Alcorcón, el Nastic, el Córdoba, el Albacete y el Almería consiguieron la salvación en esta última jornada.

El Real Valladolid y el Numancia fueron los grandes vencedores de la sesión. El Valladolid cumplió y ganó al Osasuna (2-0), que también era aspirante al ascenso. Pablo Hervias encarriló, a la media hora, la victoria pucelana y, en el 63, de penalti, el goleador Jaime Mata redondeó el éxito del Valladolid ante un rival que jugó con diez la última parte del duelo por la expulsión de Manuel Lillo.

El Numancia se hizo con el último billete hacia la promoción. Fue a costa de su rival, el Cultural Leonesa, al que envió a Segunda B. El equipo soriano se impuso 2-1. Guillermo, a los siete minutos, y Unai Medina, en el 79, allanaron el camino local. Rodri, acortó distancias a siete del cierre, insuficiente para lograr la salvación.

El Numancia se enfrentará al Zaragoza, que terminó tercero gracias a su triunfo en Barcelona (0-2) con los goles de Vinicius Araujo y Aleix Febas, en detrimento del Sporting, que acabó la campaña en la cuarta plaza después de caer en Córdoba (3-0). El conjunto de Jose Ramón Sandoval, con la soga al cuello y sin margen de error, consiguió los tres puntos y la salvación. Sergio Guardiola, Alex Quintanilla y Álvaro Aguado firmaron el éxito cordobés.

A las puertas del 'play off' de ascenso quedó el Oviedo, que ganó al Huesca (2-1). No dependía de sí mismo el conjunto asturiano, que necesitaba ganar y que el Numancia, en este caso, no lograra los tres puntos. Venció el Oviedo, al que le condenó la diferencia de goles, con los tantos de Diego Johannesson y Miguel Linares. Jair Amador hizo el tanto oscense, sin nada en juego.

El Cádiz pagó su mala racha en las últimas jornadas. Perdió en Granada (2-1) con un doblete del venezolano Darwin Machís.

En la parte baja de la clasificación, el Cultural Leonesa fue el damnificado. Dependía de sí mismo para prolongar su estancia en la segunda división. No logró el objetivo que sí consiguieron el Alcorcón, el Nástic, el Córdoba, el Albacete y el Almería.

El Cultural cayó en Soria ante el Numancia, que se jugaba el ascenso. Tampoco acompañaron el resto de marcadores al equipo leonés. Nadie falló.

El Córdoba ganó al Sporting, el Nástic batió al Rayo Vallecano (2-0) con los tantos de Álvaro Vázquez y Manu Barreiro; el Alcorcón batió al Reus, con un doblete de Álvaro Giménez y el gol de Bruno Gama (3-0). El Albacete sacó un punto de Tenerife (1-1) y el Almería, que por unos minutos estuvo descendido, evitó la derrota en Lugo (1-1), que se adelantó con un penalti de Carlos Pita pero que neutralizó Fidel Chaves en el 69 para evitar la caída almeriense.