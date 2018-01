Zamorano, se va un caballero

Damián Fernando Zamorano Weihmüller firmó el pasado jueves el documento que le desvinculaba de la Real Balompédica después de 83 partidos (cinco de ellos de Copa) de competición oficial, en los que completó 5.313 minutos sobre el césped, en los que consiguió anotar diez goles. El banda argentino puso rumbo al Arenas de Getxo con la misma caballerosidad y humildad de la que hizo gala cada día desde su desembarco en el club procedente del CD El Palo. No extrañan, por lo tanto, las numerosas muestras de afecto y deseos de que todo le vaya lo mejor posible que ha recibido por parte de los hinchas albinegros a través de las redes sociales, las mismas que él utiliza para despedirse de "la familia balona" y para explicar las causas de su decisión, que tienen mucho de personales.

Zamorano confiesa que la oferta que acabó por provocar su salida del conjunto linense le llegó casi de sorpresa aunque recalca que la marcha se produjo "de buena manera" y de "mutuo acuerdo" y admite que además de sentirse reconocido por la afición las primeras horas estuvieron preñadas de "sentimientos encontrados".

83 Partidos disputados. El de Mar de Plata acumuló 5.313 minutos, en los que anotó diez goles

"Han sido dos años y medio que jamás podré olvidar, porque fueron muy lindos", comenta.

"Estaré eternamente agradecido a la Balona por haberme abierto las puertas y por haberme permitido crecer en ese club", insiste. "Espero haber estado a la altura como profesional y como persona".

"Lo más importante es como me trataron durante estos dos años como persona, nunca tuve el más mínimo problema con nadie y me llevo muchos recuerdos buenos de La Línea y muchas personas muy lindas que se me quedan en el corazón", recalca.

Entre todos esos instantes inolvidables de los que habla el futbolista de Mar de Plata, destaca el que disfrutó en San Mamés con motivo de la disputa del partido de vuelta de la eliminatoria de Copa en diciembre de 2015. "También hubo momentos malos en el apartado deportivo, pero lo importante es que siempre fuimos capaces de salir adelante", subraya.

"Esta temporada hay muy buen equipo, pero yo por cuestiones personales no lograba ser feliz y aunque sucedió todo de repente he creído que era bueno un cambio de aires para renovar ilusiones y energías con un nuevo proyecto", finaliza el ya exjugador balono, al tiempo que pone rumbo al Arenas de Getxo.