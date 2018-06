Yiyi pone un punto y aparte

"Uno nunca se va de su casa". Diego Pérez Yiyi asegura que nunca se desligará del todo del Algeciras Club de Fútbol, aunque ahora vaya a poner fin a sus labores como coordinador de las categorías inferiores. El algecireño, un técnico que lo ha sido prácticamente todo como albirrojo, cierra un capítulo más en el Nuevo Mirador para volcarse en sus labores con el Lincoln Red Imps, al que en menos de tres semanas intentará clasificar para la primera ronda de la Champions League como primer entrenador.

Yiyi concluye "una etapa de dos años apasionantes", aunque matiza que "en el Algeciras todos los años son apasionantes porque cuando no estás mirando arriba, miras abajo, va en nuestra idiosincracia".

El técnico algecireño no tarda en aclarar que su marcha "no tiene nada que ver con la nueva filosofía del club" ni con las personas que han recalado en la parcela deportiva. "De hecho, Miguel Ángel (García) ha estado muy cariñoso conmigo en todo momento, pero ahora me encuentro en una situación en la que se necesita mi total dedicación y además para ejercer como entrenador, que es lo que a mí me gusta", subraya.

Yiyi compaginaba su colaboración con el trabajo que desempeña en la cantera del equipo más laureado de Gibraltar. No obstante, el algecireño tomó el cargo de primer entrenador en el tramo final de la temporada y se proclamó campeón de la Premier del Peñón. Entre el 26 y el 29 de este mes tiene por delante el desafío de clasificar a los yanitos para la primera ronda de Champions en un playoff que se disputará en el Victoria Stadium. "El que gane esa eliminatoria pasará a una primera ronda en la que ya hablamos de palabras mayores, y los perdedores entran a la segunda ronda previa de la Europa League", explica.

"Tenemos por delante dos meses de no parar con muchísimo trabajo y con la experiencia de la Champions, que me hace mucha ilusión vivirla", reconoce Yiyi.

El algecirista deja el puesto "muy satisfecho" con el rendimiento de la cantera albirroja. "Algo se tiene que estar haciendo bien cuando hemos tenido tantos ascensos en la base y contamos con técnicos y jugadores preparados", defiende.

Yiyi entiende que Javi Viso "está capacitado" para asumir las riendas del Algeciras y pone en valor a un cuerpo técnico que mantendrá su estructura con la posible incorporación de Fran Peinado, otro hombre de la casa. "Habrá gente que diga que Viso no tiene experiencia, pero tiene la preparación y las ganas. En él está ahora saber manejar esa presión que recaerá sobre sus hombros y el saber controlar la relación con ciertos medios", opina Yiyi.

Sobre la idea que la directiva quiere implantar en el Nuevo Mirador, de la mano de Miguel Ángel García, Mané y el propio Viso, el algecireño reflexiona: "Me da pena que no se ponga fecha, de verdad lo digo. Me da pena porque van 500 proyectos ya y ojalá esta vez vayamos de verdad. Hay gente buena en la base, hay jugadores, hay entrenadores, hay una estructura que podemos y debemos aprovechar. Yo creo que se puede hacer, pero hay que hacerlo de verdad, con convencimiento".

El hombre que sacó del pozo de la Primera Andaluza al Algeciras, que también entrenó en Tercera en dos etapas y ejerció de director deportivo, comparte la preocupación de buena parte de la grada que ya mira en el relevo de jugadores de la casa como Berlanga, Máiquez y compañía. "Esa transición es lo que más me preocupa. Es un momento clave para ver si los Anaya, Oñate, Josemi... pueden tomar el testigo", desea.

Yiyi se marcha con su mochila una vez más, pero volverá.