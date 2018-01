Wozniacki logra su primer grande en Australia

La danesa de origen polaco Caroline Wozniacki, de 27 años, se hizo con su primer título del Grand Slam al derrotar este sábado a la rumana Simona Halep en dos horas y 49 minutos, en la final del Abierto de Australia, por 7-6 (2), 3-6 y 6-4 en una de las mejores finales de los últimos años.

Con este título, el primer grande para el tenis danés, Wozniacki arrebata a Halep el puesto de número uno del mundo, seis años después de perderlo y tras haberlo ostentado durante 67 semanas. Es el torneo 28 en la carrera de Wozniacki, el 23 en pista dura.

Halep, que había superado cinco puntos de partido en dos encuentros durante estas dos semanas, se vio perjudicada por problemas en su pierna izquierda, e incluso tuvo que pedir que le tomaran la tensión en el segundo set.

Al final, la jugadora de Constanza acabó mermada físicamente, en una final en la que por primera vez se aplicó la regla del calor extremo (más de 40 grados) y el juego estuvo interrumpido durante diez minutos.

Wozniacki, que también tuvo que ser atendida en pista, por un problema en la rodilla izquierda, sucede en el palmarés de este torneo a la estadounidense Serena Williams, una de sus mejores amigas en el circuito, y se lleva por su victoria un cheque por 4 millones de dólares australianos, unos 2,6 millones de euros.

Wozniacki logró al final su sueño, ganar un 'major', un objetivo que había visto desvanecerse durante el tiempo que reinó en la WTA, en el que tuvo que soportar los comentarios de ser una gran jugadora, pero a la que le faltaba el reconocimiento que da hacerse con alguno de los cuatro torneos más importantes de la temporada.

La danesa, campeona del torneo de Maestras del año pasado disputado en Singapur, al derrotar precisamente a Halep en la final (6-0 y 6-2), había tenido su oportunidad en el Abierto de Estados Unidos, en 2009 y 2014, pero no pudo ante la belga Kim Clijsters y luego Serena en aquellas citas. También tuvo una bola de partido contra la china Na Li en las semifinales de Melbourne Park en 2011 pero no pudo concretarla.

Fue una gran final, con una lucha de poder a poder entre la número uno y la número dos del circuito. Wozniacki salió de forma arrolladora y se colocó con una ventaja de 3-0 pero Halep fue recuperándose poco a poco hasta encontrar su ritmo.

La danesa llegó a sacar con 5-3 para hacerse con este primer parcial, pero la jugadora de Constanza logró la rotura, para forzar después un desempate, que Caroline jugó con mayor determinación para hacerse con esta manga en 50 minutos.

La dureza del encuentro y los rigores de la temperatura que han sido clave este año se hicieron patentes en el físico de ambas jugadoras, pero sobre todo en Halep, que tras ganar el quinto juego (3-2) llamó al fisio y a la doctora del torneo, y en la pista le tomaron la tensión.

Tras recibir la aprobación de la médico para continuar, Halep se incorporó de nuevo al duelo, y aguantó como pudo los calambres en su pierna izquierda para ganar el segundo parcial en 48 minutos, a la tercera oportunidad y jugándoselo todo a la baza de sus golpes ganadores para acortar lo más posible los intercambios.

Tras el segundo set, ambas jugadoras se retiraron a los vestuarios, justo cuando entró en vigor, por primera vez este año, la norma del calor extremo (40 grados), y el juego en la Rod Laver permaneció parado durante diez minutos.

Pero al regresar, los problemas de Halep eran evidentes. Su pierna izquierda no respondía, y la discípula de Darren Cahill no podía correr como ella acostumbra. "No puedo, no puedo" gritaba a su banquillo, mientras Wozniacki, algo nerviosa, tampoco terminaba de rematar la faena en un set en el que tenía que demostrar su superioridad.

Fue Halep quien se llevó este segundo parcial en 48 minutos tras una lucha épica, dando la sensación de que no estaba dispuesta a ceder en su tercera gran oportunidad para hacerse con un grande.

El tercer set fue una auténtica montaña rusa, con ocho roturas. Wozniacki llegó a sacar con 3-1 pero la rumana no se rindió, e incluso igualó 4-4, pero la jugadora de Odense no cedió en los dos juegos siguientes, para hacerse con un triunfo épico.

Wozniacki ha necesitado 43 torneos de Grand Slam, y 149 partidos (107 victorias y 42 derrotas) para ganar su primer grande. Halep, que fue derrotada en las finales de Roland Garros en 2014 por la rusa Maria Sharapova, y en 2017 por la letona Jelena Ostapenko, Halep, tendrá que esperar una nueva oportunidad.