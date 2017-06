Los Warriors, a por el título y la historia

Los Warriors están a un paso de hacer historia. Y no sólo por lograr el anillo de campeón, éxito de que los separa sólo un triunfo tras ganar en Cleveland el tercer encuentro de la final de la NBA por 113-118, sino por la forma de hacerlo. De lograrlo esta madrugada (03:00) repitiendo triunfo, sería el campeón más poderoso de los tiempos certificando certificando un dominio apabullante los play off de la NBA con un 16-0.

Los Warriors volvieron a desarmar a LeBron James y dejaron tocados y desmoralizados a unos Cavaliers que llegaron a estas finales avasallando a sus rivales y solo con un revés en toda las eliminatorias por el título.

Pero en la final se dieron de bruces con unos Warriors perfectamente engrasados y liderados por Stephen Curry y Kevin Durant. Ningún equipo en los anales del deporte de Estados Unidos -con la excepción de los de la NFL cuyo formato es de eliminación directa- conquistó el título de forma invicta en los play off.

Esta noche en el Quicken Loans Arena de Cleveland, los Warriors ya no se enfrentarán sólo a los Cavs, sino que su lucha será también contra las leyendas, contra los Bulls de 1996 y los Lakers de 1991. Pero más allá de la posibilidad de completar un hito sin precedentes, la franquicia de Golden State no pierde el foco de su principal objetivo: su segundo título en tres temporadas. El año pasado se empeñaron en romper el récord de más triunfos en una campaña regular de los Bulls y, tras lograrlo -ganando 73 encuentros-, al final sólo les quedó una traumático recuerdo después de caer en las Finales ante los Cavaliers pese a llegar a dominar la serie por 3-1.

Pero LeBron no se rinde y su equipo bien pudo ganar el partido. Sus 39 puntos y la aparición de un excepcional Kyrie Irving (38) a punto estuvieron de darle a los actuales campeones su primer triunfo, pero de nuevo Durant y Curry, apoyados en el gran colectivo de los Warriors (la gran diferencia de la eliminatoria), se llevaron la victoria. Un triple de Durant a falta de 45 segundos fue decisivo para poner el 3-0. Esa canasta del alero, después de rebotear tras el fallo de Korber desde el triple, recorrerse media pista botando, pararse y lanzar con la mano de LeBron en la cara, cambió la historia del partido poniendo el 113-114. "No perdimos por haber jugado mal. Todo lo contrario elevamos nuestro nivel, anotamos y defendimos, pero el poder ofensivo de los Warriors es demoledor", reconoció el propio LeBron, que añadió. "He jugado contra equipos poderosos, pero no creo que haya habido alguno con este tipo de artillería", admitió.

Y eso que los números de LeBron en la final son de ensueño: 32 puntos, 10,3 asistencias y 12,3 rebotes por partido, pero no eso es suficiente contra unos Warriors que quieren hacer historia.