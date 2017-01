Visto para sentencia el juicio entre Álex Trujillo y Yiyi

El juicio por la supuesta agresión del secretario técnico del Algeciras Club de Fútbol, Diego Pérez Yiyi, al jugador de la Real Balompédica Linense Alejandro Trujillo Torres, Álex Trujillo, en el descanso de la celebración de la final del Trofeo Mancomunidad del pasado 13 de agosto quedó ayer visto para sentencia. El 17 del mismo mes fue aplazada la vista tras solicitar el fiscal y la acusación la intervención del colegiado del encuentro disputado en el Nuevo Mirador, el gaditano José Caucelo Sace, que ayer participó por videoconferencia y, según la versión del futbolista, identificó a Yiyi como el agresor. También testificó un miembro de la Policía Nacional que, según la defensa, declaró que no vio la agresión. Tanto el fiscal como la acusación solicitan al juez el pago de una multa durante dos meses y una indemnización al jugador.

El Jugado de Primera Instancia e Instrucción de Algeciras acogió un juicio que está previsto que cuente con una sentencia en las próximas fechas. Álex Trujillo, jugador de la Balona y parte denunciante, relató su versión de los hechos en la que acusa a Yiyi, secretario técnico del Algeciras, de propinarle un puñetazo en el pecho durante el descanso de la final del Mancomunidad. Mientras, el acusado declaró que intervino en un tumulto en los pasillos del estadio para separar pero que en ningún momento agredió al linense.

El colegiado del encuentro José Caucelo Sace testificó a través de videoconferencia ratificando lo recogido en su día en el acta arbitral del encuentro en el que recogió la agresión "de un señor que portaba una acreditación del Algeciras Club de Fútbol", mientras que durante la vista celebrada ayer identificó a Yiyi como supuesto agresor y a Álex Trujillo como agredido.

Durante la vista celebrada en Algeciras, testificó un agente de la Policía Nacional que aseguró estar presente en el lugar de los hechos y declaró que no vio la agresión.

También estaba previsto que la acusación contara con la presencia como testigo de Javi Gallardo, compañero de Álex Trujillo en la Balona y que durante la vista prevista el 17 de agosto, acudió a los juzgados algecireños acompañando al futbolista albinegro. Sin embargo, Javi Gallardo no quiso testificar ayer durante la celebración del juicio.

Álex Trujillo aseguró que "salió satisfecho" de la vista. Sobre la no comparecencia de su compañero de equipo dijo: "La verdad es que no ha ido y sus razones tendrá. No ha querido ir y yo tan amigo, no habrá ningún mal rollo por esto".

Yiyi, secretario técnico albirrojo, declaró tras la celebración del juicio: "Me da mucha pena esta situación. Creo que por cosas así la comarca es el culo del mundo en el fútbol en Andalucía, y no digo ya en España".