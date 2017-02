Villena va camino de rey

El sanroqueño Andrés Villena lideró el pase del Can Ventura Palma a la final de la Copa de SM El Rey 2017. Los baleares batieron a los vigentes campeones Unicaja Almería 3-0 (30-28, 28-26, 25-18) en la primera semifinal del torneo en un espectacular encuentro que se resolvió a favor de la escuadra palmesana merced a su mayor acierto ofensivo. Jugarán la final hoy (17:00) frente al CV Teruel, que derrotó 3-0 (25-23, 25-21, 25-17 ) a Ushuaïa Ibiza.

Can Ventura Palma impuso un vertiginoso ritmo de partido, que propició que los debutantes en el torneo tomasen la iniciativa desde las primeros balones del encuentro. La distribución de Víctor Viciana, que creaba vías de anotación culminadas por Jorge Fernández o Andrés Villena, que acabó con 19 puntos, dio un punto más de mordiente en el juego a los baleares, para que los discípulos de Marcos Dreyer fuesen por delante durante toda la manga. Unicaja Almería trabajó y luchó para forzar el empate en la fase decisiva del set (22-22). En un igualadísimo desenlace de periodo, los dos equipos pelearon para no dejar escapar el set, y la emocionante manga inicial se eternizó con espectaculares acciones en ambos lados de la red. Dos errores de los almerienses supusieron el 30-28 que adelantaba a Can Ventura Palma.

Los de Villena fueron capaces de extender el nivel de intensidad al segundo periodo, en el que mediante los remates del opuesto sanroqueño cortaron el ímpetu rival inicial para hacerse así con ventaja en el marcador 11-14. Unicaja Almería buscó la remontada y el esfuerzo almeriense fructificó y como ocurrió en el primer set y empató 21-21. Nuevamente la manga se resolvió en un igualadísímo final, y en esta fase, Can Ventura Palma estuvo más inspirado. Un gran bloqueo de Jorge Fernández significó el 28-26 que ponía el 2-0 para los baleares.

Un 6-1 de salida a favor de Can Ventura Palma demostró el ímpetu de los baleares Pese a que los vigentes campeones trabajaron en defensa para cortar el acierto rival, los remates de Andrés Villena, Jorge Fernández y Guilherme Hage siguieron haciendo estragos y con un 25-18 que cerró el partido por 3-0 .