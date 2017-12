Villar: "La posibilidad de que aparten a España del Mundial es seria"

Ángel María Villar, suspendido como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante un año aseguró este lunes que "el Consejo Superior de Deportes es el único responsable de que Españase pueda quedar sin Mundial y el que hace incumplir a ésta la normativa de las federación internacional".

"La FIFA no está solicitando que un estado soberano incumpla sus leyes como se argumenta, solo está cumpliendo sus estatutos y reglamento. Deberíamos preguntarnos por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra o Alemania", señaló.

Villar, que compareció este lunes en una conferencia de prensa para desmentir "de forma categórica y absoluta" cualquier influencia suya en que la FIFA pueda tomar medidas sancionadoras contra España por injerencia gubernamental, aseguró que "los poderes públicos de esos estados respetan escrupulosamente la autonomía de las federaciones". "Lete debería considerar la situación en la que ha colocado al fútbol español, así no se puede seguir. Es una situación muy grave en la que se encuentra el fútbol español", advirtió antes de enumerar las injerencias del Gobierno en la RFEF, como su suspensión temporal por la comisión directiva del CSD, "cuando estaba en la cárcel".

Desmiente cualquier presión a la FIFA

Entre esas injerencias Villar se refirió a la pretensión de Lete de que "se anulen las elecciones a la Asamblea General al solicitar la revisión de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y lo hace sin que la ley se lo permita usando el contenido de las escuchas olvidando que se trata de material probatorio". "No ha solicitado autorización al juez para usarlas ni ha solicitado informe a la abogacía del Estado. Confío en que el Consejo de Estado informe negativamente y no lo permita", comentó.

También se refirió a la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó en parte un recurso de la RFEF contra la orden ministerial que regula los procesos electorales en el porcentaje necesario para aprobar la moción de censura y que hace prevalecer lo que dictan los Estatutos federativos (dos tercios) en vez de la Orden (mayoría absoluta. "Lete ha solicitado la apertura de expediente disciplinario porque abrí unas cuentas en las redes sociales durante las ultimas elecciones. Previamente y solicité autorización a la comisión Electoral para hacerlo y se me autorizó. En ese expediente se me quiere destituir, algo que no tiene precedente. Su único objetivo es mi destitución y tomar el control de la RFEF por todas las vías", apuntó.

Villar, que cuestionó la actuación de los miembros del TAD nombrados por el CSD, también insistió en que no ha cometido ningún delito de los que le imputa el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la instrucción de la Operación Soule "Ojalá todo esto se aclare, porque Villar y los dirigentes a los que se ha investigado no hemos hecho nada. Todo esto se ha preparado. Me están linchando. Se ha utilizado a fiscales a la guardia civil y a tribunales", subrayó el dirigente que aseguró que no dimite porque con su dimisión "no se resuelve el problema".

"La FIFA no ha intervenido porque no haya dimitido Ángel Villar o no va a actuar si dimito. Eso no es verdad", dijo Villar, que se reafirmó como presidente de la RFEF y dijo que Juan Luis Larrea es "un directivo en funciones de presidente".

"Si vuelvo a ser presidente citaré a Rajoy como auxiliar de Lopetegui"

Villa también dijo con ironía que si vuelve a ocupar la presidencia del organismo va a "citar al presidente del Gobierno para que sea auxiliar de Lopetegui", el seleccionador nacional.

"El presidente del Gobierno hizo el otro día unas declaraciones maravillosas. Yo sé que el presidente del Gobierno es muy capaz pero me ha sorprendido que sepa de todo. Si vuelvo a ser presidente de la RFEF, y estoy en ello, voy a citar al presidente para que sea auxiliar de Lopetegui", afirmó en relación a la afirmación de Mariano Rajoy de que estaba seguro de que España iba a ir al Mundial y que, además, lo iba a ganar.

"Los representantes del Gobierno desean que la selección realice un gran papel en el Mundial, pero es el mismo Gobierno el que impide que cumplamos los estatutos de la FIFA. La posibilidad es seria, nadie lo desea pero tenemos múltiples ejemplos similares de gobiernos que han llevado a federaciones a ser sancionadas. El más reciente es el de Perú. Como presidente de la RFEF me preocupa el desconocimiento de nuestros representantes del Gobierno", señaló como advertencia sobre la posibilidad de que España sea excluida por la FIFA del Mundial de Rusia por injerencia gubernamental.

"No quería que mi hijo fuera a la Conmebol"

Villar aseguró este lunes que, no sólo no intercedió por su hijo Gorka para que fuese director general de la Conmebol, sino que prefería que no lo fuese.

"Se dijo que presioné. Yo no quería que mi hijo fuera a la Conmebol, porque iba a estar varios años sin verlo. Mi hijo fue allí por su valía, porque quienes lo conocen lo consideran capacitado. Mi hijo lo que ha conseguido, lo ha conseguido con su esfuerzo", explicó.

El ex vicepresidente de la FIFA y la UEFA también negó que Gorka Villar influyese en la contratación de partidos amistosos para la selección española. "Se decía que mi hijo contrató un partido con la selección coreana porque la mujer de mi hijo es coreana y su mujer es argentina..(). Mi hijo tampoco tuvo nada que ver en la contratación del partido contra Colombia. El seleccionador primero pidió Croacia y no pudo ser. Se le dijo si quería jugar contra Colombia y dio la aprobación. Es el seleccionador el que decide contra quién se juega, no mi hijo".

"Se habla de las escuchas pero las escuchas están sacadas de contexto. Mi hijo no se ha beneficiado ni un euro con la selección nacional absoluta", agregó.