La Villa como última bala

Unión Deportiva Los Barrios y Puente Genil se miden mañana (17:30) en el San Rafael con dos objetivos bien diferentes. Los de casa pretenden abandonar después de cinco largos meses los puestos de descenso del grupo X de Tercera. Los visitantes, tras perder el domingo en casa, entienden el duelo casi como una última bala para engancharse a la pelea por las plazas de liguilla.

El Salerm Cosmetics Puente Genil. llega al San Rafael después de sufrir, a manos del Atlético Espeleño (1-2), su primera derrota en casa de la temporada, un resultado que cortó una racha de seis jornadas sin conocer la derrota que había reenganchado al equipo cordobés, de hecho todavía lo está, a la pelea por la cuarta plaza.

Como visitante el equipo pontano no acredita, ni mucho menos, malos números. Ha sumado 19 puntos en sus viajes (tres menos, por ejemplo, que el Algeciras) ya que ha puntuado en nueve de las 15 ocasiones en que se puso en ruta. Hasta cinco veces saldó sus desplazamientos con victorias, algunas en campos tan difíciles como los de la Lebrijana o el Arcos.

El técnico del Puente Genil es Juanmi Puentenueva, el artífice de los dos ascensos que llevaron al equipo rojinegro a Tercera, quien volvió a finales del pasado mes de enero para relevar a Juan Arsenal, que aceptó una oferta del Formentera de la Segunda división B.

"Somos muy conscientes de que vamos a afrontar en Los Barrios un partido muy complicado", dice el preparador. "La llegada de numerosos jugadores, así como la de un magnífico entrenador, le ha dado un plus de calidad a Los Barrios, pero estamos trabajando durante la semana para, desde la máxima humildad, hacer las cosas bien, porque no hay que olvidar que ya hemos logrado buenos resultados fuera de casa", sentencia.

El técnico pontanés entiende que la Unión "está haciendo las cosas muy bien para seguir siendo equipo de Tercera la próxima temporada" pero está decidido a aplazar la salida de los gualdiverdes de la zona de descenso.

Puentenueva no quiere meter presión a los suyos en la pugna por las plazas de liguilla: "Hay muchos equipos que las pelean, nosotros no estamos cerca de ellas y mantenemos el objetivo de ir partido a partido".

"Hasta que no pase el corte de la Semana Santa no se sabrá si somos merecedores de pelear por la liguilla, pero lo cierto es que ahora tenemos por delante tres encuentros con rivales muy complicados que servirán para calibrar si tenemos opciones reales o no", abunda el preparador.

El Puente Genil, que dará a conocer hoy la lista de viajeros, sabe que no puede contar con Alejo, sancionado, ni con Edu Chía, que lleva semanas en el dique seco.