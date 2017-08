¿Está Villa para ser titular?

Resuelta la sorprendente convocatoria de David Villa con la selección española, el veterano delantero del New York City deberá resolver en los próximos días la siguiente incógnita: ¿está para ser titular ante Italia?

El seleccionador español, Julen Lopetegui, llamó al legendario futbolista español de 35 años después de una larga ausencia que data desde el Mundial de Brasil 2014. La ausencia de Diego Costa por baja forma tras no haber entrenado aún en esta pretemporda le abrió las puertas y ahora es el hombre más feliz del mundo.

"Es un premio para mí y voy a dejarme la vida por ayudar", manifestó ayer en rueda de prensa.

Lopetegui quiso dejar claro en los últimos días que llamó a Villa para que sea útil, no como "homenaje" a su carrera. "Entendemos que nos va a ayudar. Está haciendo magnificas actuaciones con la actitud necesaria y por eso le incorporamos", justificó.

Sus 97 partidos internacionales y sus 59 tantos -máximo goleador histórico de la selección- lo convirtieron en una leyenda del fútbol español y la incógnita ahora es saber si está para la altísima competición y, más concretamente, para un partido como el del sábado ante Italia.

Villa pasó los últimos tres años en la Liga estadounidense (MSL), un torneo definitivamente menor. Pero lo que demostró en este tiempo es que no se le olvidó hacer goles. Concretamente hizo 60 tantos en 90 partidos.

Lopetegui entrenará durante la semana a puerta cerrada para preparar el vital duelo ante Italia, igualada con España a 16 puntos en el Grupo G de clasificación para el Mundial, y el seleccionador español comprobará en qué nivel exacto se encuentra el delantero del New York City.

En principio, no parece sencillo imaginar a Villa como titular ante Italia. Álvaro Morata lleva dos goles y dos asistencias en los dos partidos jugados con el Chelsea y cabe pensar en él como primera solución para tan decisiva cita.

Además, Lopetegui cuenta con la explosión de un jugador como Marco Asensio, quien a sus 21 años insinuó estar preparado para grandes retos. Tiene mucho gol, algo de lo que no está sobrado la selección española, y puede jugar en cualquier posición como complemento de un punta.

En cualquier caso, todas son especulaciones y sólo Lopetegui podrá manejar información precisa conforme avancen los entrenamientos. Por lo pronto, ya parece incluso épico que Villa haya resistido el paso del tiempo y su éxodo a Nueva York para regresar finalmente a la selección española tres años después.

"Me fui a Estados Unidos a hacer lo que siempre he hecho desde que empecé en el Sporting de Gijón. No sé si tiene doble mérito o no, pero estoy muy contento de estar aquí", resumió.