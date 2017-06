La Villa, más que olímpica

En el hipotético caso de que el barón Pierre de Coubertin hubiese tenido el privilegio de conocer los Juegos del Estrecho antes de pronunciar su ya legendario "citius, altius, fortius" [más rápido, más alto, más fuerte] en la inauguración de los primeros Juegos de la Edad Moderna, en 1896 en Atenas (Grecia), casi con toda seguridad hubiese sustituido esa expresión por un sencillo "más niños". No existe cita que represente mejor el espíritu del deporte, al menos el del base. No hay posibilidad de contemplar algo más sano, muestra de convivencia entre pueblos, religiones, culturas... que la cita que ayer alcanzó su vigésima edición en Los Barrios. Más de 1.300 niños e infinidad de acompañantes compartieron espacio en la Villa sin más objetivo que divertirse. Ni el calor, que apretó lo suyo especialmente por la mañana, pudo deslucir una jornada que pueden apostar a que todos y cada uno de los participantes recordará durante mucho tiempo. Y es que, aunque la urgencia de la victoria muchas veces impida asumirlo, el deporte es mucho más que un resultado. Por eso, precisamente por eso, en los Juegos del Estrecho no se contabilizan los marcadores.

En el acto de clausura Los Barrios entrega a Tarifa la bandera que debe custodiar

El Ayuntamiento de Los Barrios -el equipo de gobierno, pero también todos y cada uno de los trabajadores que echó una mano- se apuntó ayer un importante éxito organizativo. Voluntarios, representantes de las diferentes fuerzas del orden, monitores... todos pusieron de su parte para que los Juegos -que además en la Villa tienen la ventaja de celebrarse casi en un circuito cerrado- se desarrollasen con absoluta normalidad. Un término que, al menos en esta ocasión, es sinónimo de perfección.

Los Juegos del Estrecho tienen la virtud de poner frente a frente a deportistas que no suelen cruzar sus caminos -no hay que olvidar que concurren chavales de Gibraltar y Ceuta- para compartir tatami, pista o césped sin otra finalidad que el sano entretenimiento. Pero la jornada de convivencia va mucho más allá. Desde que a las nueve de la mañana arrancó el acto inaugural, con sus actuaciones incluidas, el entorno se constituyó en escenario de un sinfín de abrazos. Entre entrenadores, técnicos municipales e incluso periodistas que el resto del año no encuentran una excusa para verse.

Es cierto que el foco se enciende siempre sobre los niños, pero cuando en 1998 el entonces concejal de Deportes de Algeciras Felipe Mediavilla, Francisco García Corral y Javier Malla pusieron en marcha este tinglado eran incapaces de imaginar que colocaban la primera piedra para una idea sencillamente ejemplar.

Ayer durante casi diez horas 1.300 críos de seis localidades [la anfitriona, Algeciras, La Línea, San Roque, Tarifa, Ceuta y Gibraltar] practicaron dieciséis modalidades, entre ellas cuatro de deporte adaptado, en una población que vivió para ellos y que puso a su servicio el complejo San Rafael, el pabellón Soldado Samuel Aguilar, la piscina municipal, el Instituto Carlos Cano...

En el acto de clausura el alcalde barreño, Jorge Romero, entregó la bandera de los Juegos al Ayuntamiento de Tarifa, que de manera simbólica será el responsable de custodiarla y de organizar la XXI edición. Ya lo dijo Freddie Mercury antes de dejarnos a solas con su música: el espectáculo debe continuar.