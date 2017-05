Vicente González: "Debo pedir perdón, tengo que aprender a dirigir una eliminatoria"

Vicente González, entrenador del Oh!Tels ULB, visiblemente afectado por la eliminación de su equipo, se responsabilizó directamente de la derrota de los albinegros en Córdoba a manos del Yosiquesé y pidió "perdón" por lo sucedido. "Está claro que tengo que aprender a dirigir estas eliminatorias. Soy joven y tengo que aprender. Por lo que sea no he sido capaz de transmitirle a mis jugadores en los dos partidos de vuelta lo que teníamos que hacer", dijo a la finalización del encuentro, en referencia a la derrota de ayer y a la de dos semanas antes en Cazorla.

"No es cuestión de entrar en detalles, nos ha faltado estar más centrados, más metidos en el partido, no entrar en guerras personales que no conducen a nada", recalcó.

González agradeció a sus jugadores "la excelente temporada que han hecho", al club "la posibilidad de dirigir a este grupo" y recalcó que tanto la afición como la entidad "se merecían que hubiésemos dado ese último paso, pero no hemos sabido".

"Estoy orgulloso de haber sido el entrenador de esta temporada, le hemos brindado a nuestra gente dos últimas victorias en casa espectaculares pero ahora hay que asumir las críticas", acabó.