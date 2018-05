Verdú, capitán de la UD Ibiza, mantiene la cautela

La Unión Deportiva Ibiza no quiere que la alegría de su victoria del pasado domingo en el Nuevo Mirador (0-1) se convierta en euforia y exceso de confianza. Luis Verdú, el capitán de la caseta ibicenca, asegura que "la eliminatoria sigue al cincuenta por ciento" y advierte al Algeciras de que el próximo domingo su equipo "a ganar en Can Misses" y no a especular con la ventaja.

El experimentado defensa central de la Unión Deportiva Ibiza ve a sus compañeros "convencidos" de lo que deben hacer en el encuentro de vuelta ante los algeciristas. El gol de Sergio Cirio el pasado domingo en el Mirador pone de cara la balanza, pero el central entiende que el mejor aval es el trabajo. "Confiamos en nuestras posibilidades", sostiene ante los medios del club balear.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado pero nosotros confiábamos en nuestro potencial y salimos a ganar, como siempre. Nos fuimos con un poco de sabor agridulce porque podíamos haber acabado con mas ventaja", explica Verdú, consciente de que un segundo tanto habría finiquitado la eliminatoria.

El zaguero pone "un diez" a su escuadra. "Si algo bueno tiene este equipo ahora mismo es el crecimiento que tiene día a día. Cada partido damos un pasito más en todo, este equipo no tiene techo", asegura Verdú, que añade: "Se vio lo que es la palabra equipo, trabajamos todos y controlamos el partido en todo momento".