"Venimos para ascender"

La presentación de los primeros fichajes del Algeciras Club de Fútbol para la próxima temporada sirvió para refutar la filosofía cholista del partido a partido. Los recién llegados Ranchero, Alberto, Andrés Salas, Ito y Siles no escatimaron en ambición y todos aseguraron que llegan al equipo del Nuevo Mirador con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda división B. Esta temporada parece que el mensaje es claro y contundente, también por parte de la junta directiva. El presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, pidió a los jugadores que "se dejen la piel" por el objetivo y afirmó: "Los demás tienen dinero pero nosotros ilusión".

El director deportivo, Rafael Mellado, que habló de las características de cada jugador, aseguró que los nuevos fichajes "vienen para dar un plus al equipo junto a los que están por venir". "Somos ambiciosos y queremos ascender", aseguró el directivo, que apuntó que los fichajes sumaron cuarenta goles la pasada campaña "para no depender de un solo jugador".

La directiva aplaude su ambición y exige a los nuevos "que se dejen la piel" por el club

Llegó el momento de la intervención de los jugadores. Juan Luis Cárdenas Pérez, Ranchero, atacante procedente de la Lebrijana entiende que llega "al equipo más fuerte de la categoría" y que el objetivo no sólo es jugar liguilla sino "estar primeros o segundos toda la temporada". "Creo que podemos hacer grandes cosas", aseguró el lebrijano.

Juntó a él se sentó Alberto Gázquez Ortega, Albertito. En el otro costado de la mesa, junto al presidente, se sentaron los tres cordobeses exfutbolistas del Espeleño. Alberto dijo que el objetivo es "claro": "Jugar play-off, ascender e intentar hacer un bonito fútbol". "Cuando dije en Castilleja que venía aquí no me pusieron ningún problema, me dieron la enhorabuena", relató el centrocampista, que aseguró que se toma bien la presión. "Eso me va a ayudar a exigirme más".

Andrés Salas Trenas, procedente de la UD Los Barrios, es uno de los defensas recién llegados pero se suma al ataque desde la primera intervención, ya en la rueda prensa: "Vengo aquí a ascender al equipo, a callar algunas bocas que tengo que callar respecto a mi trabajo y por cosas que me han podido decir, también a a aportar veteranía y experiencia, que creo que tengo algo pero sobre todo mejorar lo del año pasado". "Tenemos rivales muy fuertes, podemos decir nueve, he estado en Los Barrios y viviendo en Algeciras y sé cómo es la afición, que me encanta que sea exigente", declaró. "Pido un voto de confianza a la afición y si nos apoya el paso de calidad lo podemos dar", añadió el contundente central cordobés.

Francisco López Hidalgo, , reconoció que la confianza e intervención de José Antonio Asián, técnico albirrojo que ya lo tuvo en Ceuta, ha sido clave para su llegada. "He venido a hacer goles, a ayudar, y con la ilusión y confianza sé que este equipo se va a meter arriba y vamos a luchar por el ascenso", dijo Ito, que recuerda que se ha quedado dos temporadas a las puertas del play-off. "Vengo a ascender, no hay otra", insistió. El delantero viene de hacer su mejor temporada con 21 goles. "Si puedo superarlo, mejor. Yo he venido a este club porque es un exigente, con una afición exigente y que quiere estar siempre arriba".

"Digo como el resto de mis compañeros que llego a uno de los clubes más grande de la categoría y que el objetivo es ascender", así de contundente se mostró Silverio José Quijada Pérez, Siles, central también procedente del Espeleño. "Trabajar, trabajar y trabajar... A reventar la perra como se dice por Córdoba", expresó a su forma el nuevo defensa del Algeciras.

Un Algeciras osado, que no maquilla su ambición y que tiene las ideas muy claras. A partir del 17 de julio, inicio de la pretemporada, toca demostrarlo en los entrenamientos y en los terrenos de juego. El ascenso no será fácil.