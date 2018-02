Vázquez: "Una vez más no supimos manejar la situación"

Jesús Vázquez, el entrenador del Atlético Onubense, cree que la derrota sufrida en el Nuevo Mirador sigue "la tónica de toda la temporada".

"Por juego, por ocasiones y por empuje, creo que merecimos más, no sólo hoy (por ayer), en todos los partidos", aseguró el entrenador, que vio cerca el empate.

"Nos adelantamos pronto como queríamos pero nos igualan rápido. Luego el partido se nos pone cuesta arriba y empatamos al final. Lo que nos tiene que dar un plus de fuerza resultó al contrario. No sabemos manejar esas situaciones y no sabemos defender esas acciones a balón parado", lamentó Vázquez.

"Creo que perdimos un partido en el que merecimos más, pero la clasificación nos hace sentir donde estamos, al igual que pone al Algeciras arriba", concedió.

"Ya nos ha pasado más veces, sufrimos a balón parado. Un punto nos habría dado mucha motivación, pero ahora es todo lo contrario", acabó.