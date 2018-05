Vamos Recia, vamos

Fecha límite. La Real Balompédica, que hace poco menos de tres meses hacía cábalas para pelear por el ascenso, se juega esta tarde (18:00) la permanencia en la Segunda división B en un escenario descomunal como la Nueva Condomina y ante un rival con el pedigree del Real Murcia. El triunfo garantiza la salvación a los de La Línea. La victoria del Cartagena sobre el Écija, que los linenses no caen a descenso directo. El resto de los marcadores, con el resultado del Córdoba B-Marbella de por medio, da paso a un número infinito de combinaciones en el que más que las calculadoras corresponde aferrarse a las creencias por aquello de que los linenses han ido dejándose el golaveraje por el camino cada vez que han podido. Los albinegros desplazaron ayer a los 21 futbolistas que conforman la plantilla, aunque Sergio Molina, Gato y Luis Madrigal no están en disposición de ser alineados. Juampe forzará "si es necesario", pero no estará en el once. El partido se puede seguir en directo a través de la plataforma Footters.

Por fin acaba la semana más larga de la temporada. La más angustiosa para los linenses. La centenaria Balona, que enlaza la friolera de 12 jornadas sin ganar, se juega hoy la continuidad en la categoría de bronce, la última en la que por historia y afición le corresponde estar. Lo hace con la infinita ventaja que supone haber llegado a la última jornada dependiendo de sí misma, porque la victoria espanta cualquier posibilidad de caer al abismo de la Tercera. Pero al mismo tiempo con la dificultad de que necesita un triunfo como visitante que no logra desde que el 28 de enero se impuso al Extremadura en Almendralejo y de que enfrente tendrá a un rival que aún tiene opciones de alcanzar la segunda plaza.

El club brindó la oportunidad de que afronten éste que esperan que sea el último desplazamiento del curso todos los integrantes de la plantilla. Por aquello de hacer piña. Pero la realidad es que Luis Madrigal sigue a vueltas con su miocarditis y aún no sabe cuándo podrá comenzar a entrenarse. Sergio Molina no termina de alejar las malas sensaciones de la rotura muscular que le ha impedido hacer frente a las últimas jornadas y para colmo las pruebas médicas han revelado que Gato sufre un esguince en los ligamentos de la rodilla de su pierna derecha y debe estar parado al menos tres semanas.

Es decir, que de facto el técnico, Sánchez de la Nieta, cuenta con 18 hombres y entre ellos está el tarifeño Juampe, que se ha prestado a echar una mano si fuese necesario, aunque aún no está respuesta al cien por cien de las lesión que sufrió en los compases iniciales del duelo en Jumilla hace dos semanas. "Si hay que jugar juego, pero ojalá no sea necesario, porque será buena señal", decía ayer al abandonar el Municipal justo antes de emprender viaje, un momento en el que la plantilla estuvo acompañada por medio centenar de hinchas que quiso darle su última muestra de apoyo.

En el once la duda es cómo resolverá el entrenador la ausencia de Gato. Lo más probable es que coloque a Stoichkov en una banda y a Elías Pérez de media punta o viceversa. La otra opción es que mantenga al sanroqueño como segundo delantero y entregue la titularidad al brasileño Maurí Franco.