Valverde: "Tengo una confianza extraordinaria en lo que voy a hacer"

El español Ernesto Valverde dijo "ser consciente" de la "muy alta exigencia" que tendrá como nuevo entrenador del Barcelona y de que tendrá "readaptarse" al estilo de juego del equipo liderado por el argentino Lionel Messi. "La exigencia que requiere mi cargo es muy alta y soy consciente de la presión que tengo", afirmó Valverde en su primera rueda de prensa como entrenador azulgrana. "Es un reto apasionante que no he pensado mucho".

"El listón está muy alto porque mis predecesores fueron grandes entrenadores: Luis Enrique, Guardiola, Cruyff. Pienso en ellos y veo que la exigencia hacia mi trabajo va a ser alta y eso no hace sino acrecentarla. Dije que me gustaban los retos difíciles y, desde luego, este es uno de los mejores, no tengo duda", prosiguió el técnico, en un acto en el que no estuvo presente el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu.

Acompañado del vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, y del secretario técnico, Robert Fernández, Valverde agradeció el "privilegio" de poder dirigir al club, la confianza depositada en él y prometió trabajo para devolverla y asumir el reto.

"No sé cómo va a salir esto, pero tengo una confianza extraordinaria en lo que voy a hacer. El reto que viene es el más difícil, porque es el siguiente, pero también el más bonito", aseveró Valverde, de 53 años, que firmó con el club azulgrana para las dos próximas temporadas con una tercera opcional.

Ex entrenador del Athletic de Bilbao, entre otros clubes, el Txingurri -hormiga en euskera- asumió que será él quien se adapte al estilo del Barcelona, pero también anunció que intentará "darle una vuelta" para mejorarlo.

"El sello del Barça es algo reconocido mundialmente, independientemente de quién esté en el campo. Lo conozco y me tengo que readaptar. Mi idea es profundizar en ese estilo, darle una vuelta más", señaló el técnico español, elegantemente vestido con un traje gris marengo, una camisa blanca con topos oscuros y una corbata gris oscuro con lunares plateados.

"Para ello, contamos con una plantilla con grandes jugadores, desde Leo (Messi), pasando por Iniesta y los demás. Intentaré ayudarles a que sean mejores jugadores, a que seamos mejor equipo, a que haya un espíritu de equipo que los impulse y a estar juntos en los buenos y malos momentos para crear emociones en nuestros aficionados y conseguir resultados, claro", añadió Valverde, tras confesar "la suerte" que supone para él poder dirigir a Messi. "El mejor jugador que he visto nunca en un terreno de juego", lo definió.

Preguntado por el tridente que el astro argentino forma junto al brasileño Neymar y al uruguayo Luis Suárez, el que fuera jugador del Barcelona entre 1989 y 1991 dijo ser consciente de la trascendencia que tiene en el juego azulgrana, pero también advirtió de la necesidad de descansar que tienen todos los futbolistas.

"Sé la incidencia que estos jugadores tienen en el juego del equipo, pero también la que tiene el número de partidos que se juegan. Lo importante es llegar con los objetivos a la vista y con un buen ánimo", apuntó Valverde.

El que también fuera entrenador de Espanyol, Villarreal y Olympiacos señaló al holandés Jupp Heynckes, a Josep Guardiola y a su antecesor en el banco azulgrana Luis Enrique como técnicos de los que sacó cosas para crear su propio estilo de hacer las cosas y su ideal.

"La clave es estar juntos en el ataque y la defensa. Luego, todos los entrenadores buscamos la fórmula para que el equipo juegue redondo no para un día sino para mucho tiempo", señaló Valverde, que con el Athletic consiguió ganarle la Supercopa de España al Barcelona. Precisamente la Supercopa española, y frente al Real Madrid, será el primer título que disputará Valverde como entrenador del Barcelona, en el mes de agosto.

"Voy a empezar fuerte", dijo con una sonrisa Valverde. "El aliciente más importante en esta pretemporada es esta Supercopa. La rivalidad hace que sea un partido de preparación un poco más especial, un torneo que queremos ganar", añadió sobre el duelo con el Real Madrid, que tendrá una previa en Miami, el 29 de julio, en un amistoso. "Estas cuestiones acrecientan más el reto que tenemos por delante y me gustan", concluyó Valverde. "Intentaremos que todos los campeonatos caigan de nuestro lado".

Bartomeu: "Valverde es el entrenador ideal, tiene mucha experiencia"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado después de que Ernesto Valverde firmara su nuevo contrato con los azulgrana que es "el entrenador ideal" para la entidad catalana porque "tiene mucha experiencia".

En un breve acto en la tribuna principal del Camp Nou, Valverde, que ha firmado hasta 2019 con opción a una temporada más, ha asegurado que el nuevo reto que se le presenta es "apasionante" y espera devolver con su trabajo "toda la confianza" que han depositado en él.

Posteriormente, el nuevo técnico del Barça ha bajado hasta el césped acompañado por buena parte de la directiva. "No me puedo poner la camiseta que me han regalado porque no me entra", ha bromeado.

Antes de su presentación, Ernesto Valverde ha posado para los fotógrafos en el banquillo del Camp Nou, que será su hogar para al menos las dos próximas temporadas.